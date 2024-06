Diputados de Comisión de RR.EE. critican declaraciones de Diosdado Cabello sobre Presidente Boric

El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y una de las figuras principales del chavismo, Diosdado Cabello, criticó ayer al Presidente Gabriel Boric.

A través de “Con el Mazo Dando”, el programa televisivo del que es conductor, Cabello sostuvo: “Este bobo se mete con Venezuela y es incapaz de gobernar su propio país”, en referencia al Mandatario.

Las declaraciones de Cabello fueron en respuesta a una entrevista en la que Boric calificó a las instituciones venezolanas como “claramente deterioradas”. En cuanto al estado de los derechos humanos en Venezuela, Boric manifestó que “siete millones de venezolanos han dejado su patria. Quien no quiera reconocer eso, la verdad es que no me parece que haya mucho más que discutir al respecto”.

Al respecto, Diosdado acusó que Boric “es incapaz de gobernar su país, tiene preso a los hermanos mapuche, no hace justicia y va a venir a hablar de derechos humanos en Venezuela”.

El intercambio entre ambas figuras ha despertado recriminaciones hacia Venezuela desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En la imagen, el diputado y presidente de la Comisión de RR.EE., Vlado Mirosevic (PL). Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

El presidente de la citada comisión, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), comentó que las críticas “vienen del vocero de una dictadura y como tal a lo largo de la historia las dictaduras han engañado y han manipulado la realidad, con el único objetivo de oprimir a su pueblo”.

“Por eso, si bien no nos sorprenden las declaraciones de Cabello, la verdad es que en lo que refieren al Presidente de la República de Chile, la verdad no las vamos a aceptar. Primero porque vienen de una dictadura y segundo porque vienen de una izquierda autoritaria, que nada tiene que ver con la chilena. Aquí hay elecciones libres, se respeta a la oposición, hay separación plena de los poderes del Estado y por lo tanto, la realidad de ellos es muy distinta a la realidad que vivimos en Chile”, añadió en la red social X.

En la imagen, el diputado e integrante de la Comisión de RR.EE., Tomás de Rementería (Ind.-PS). FOTO: DEDVI MISSENE

En conversación con La Tercera, el diputado Tomás de Rementería (Ind.-PS) afirmó que Diosdado Cabello “es un payaso, que cada cierto tiempo hace esto. Me acuerdo de una vieja frase que dice que cuando un cerdo se rasca en un roble, el roble no se mueve. Eso es Cabello. Un personaje irrelevante de un gobierno autoritario que no genera nada en la imagen del Presidente de la República de Chile, sino que más bien lo enaltece recibir sus críticas”.

Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD) consideró que los dichos de Cabello son “una falta de respeto y una provocación absolutamente grave e inaceptable”.

En ese sentido, aseveró que “Chile tiene que endurecer el tono con Venezuela y escalar la tensión diplomática utilizando herramientas de reproches que sean mucho más severas que las utilizadas hasta ahora”.

“Creo que llegó la hora de retirar indefinidamente al embajador (Jaime) Gazmuri de territorio venezolano hasta que Venezuela dé garantías y demuestre que va a colaborar con nuestro país tal como lo comprometió. Hasta ahora no han cumplido, no son confianzas y Chile no puede seguir siendo ingenuo y caer en el juego del régimen dictatorial de Nicolás Maduro”, complementó Soto.

En la imagen, el diputado e integrante de la Comisión de RR.EE, Raúl Soto (PPD).

Desde la oposición, el diputado Diego Schalper (RN) expresó a La Tercera que “más allá de la provocación, me preocupa la pasividad de la reacción”.

“Pienso que el Presidente Boric debiese exigir en foros internacionales que el proceso electoral en Venezuela tenga observación internacional independiente. Ese tipo de cosas le duelen a la agónica dictadura”, añadió.

En la imagen, el diputado e integrante de la Comisión de RR.EE., Diego Schalper (RN). FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Los diputados del Partido Republicano, Stephan Schubert y Catalina Del Real, también reprocharon los dichos del parlamentario venezolano.

“El nivel de provocación y descalificación del gobierno de Venezuela hacia el gobierno de Chile y su Presidente ya superó todos los límites. ¿Qué más tiene que pasar para que Chile rompa relaciones con Venezuela? Da la sensación de que este conflicto artificial que esta creando Venezuela es solo una cortina de humo para tapar su responsabilidad ante el asesinato de Ronald Ojeda”, acotó Del Real.

En la imagen, la diputada e integrante de la Comisión de RR.EE., Catalina del Real (Republicanos).

“Solo podemos señalar que Gabriel Boric es el Presidente democráticamente electo. Tiene muchas deficiencias, pero esas deficiencias las conversamos aquí y solo corresponde que nosotros nos pronunciemos respecto de ellas, a diferencia de Maduro que tiene una dictadura y que en lugar de estar criticando a un gobierno lo que debería estar haciendo es colaborar con enviar a Chile a las personas que son responsables del asesinato y secuestro del exteniente Ojeda”, señaló Schubert, jefe de bancada de la tienda.

“Aquí Chile debe tomar una decisión de si va a seguir confiando y va a seguir avanzando con la dictadura de Maduro, porque hasta ahora hemos visto que nunca han querido colaborar con Chile”, agregó el legislador.