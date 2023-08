Diputados del Frente Amplio acusan “obsesión” y llaman a “no perder el tiempo” tras segunda acusación constitucional contra Jackson

Durante este martes, distintos diputados del Frente Amplio criticaron la presentación de una nueva acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, la que fue calificada desde el bloque oficialista como una “obsesión” en contra del secretario de Estado, además de acusar que genera pérdida de tiempo en el trabajo ministerial.

La arremetida del Partido Republicano contra Jackson -por su presunta responsabilidad en los líos de platas entre entidades del gobierno y fundaciones- se anunció esta jornada y será presentada el próximo lunes 14, tras haber determinado que existe “mérito suficiente”, como lo señaló el jefe de la bancada, Benjamín Moreno desde el Congreso al momento de confirmar la acusación. Asimismo, desde la UDI y RN mostraron su disposición a apoyar el libelo.

A raíz de ello, la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social) llamó a “dejar de lado las disputas banales”.

“No queremos ser parte del jueguito de seguir con las disputas políticas, de perder el tiempo acá en el Congreso. Una acusación constitucional de nuevo contra el ministro Jackson. Ya vimos cuál fue su paradero: fue rechazada esa acusación cuando la presentaron en aquella oportunidad por parte de los republicanos. Y nuevamente vamos a tener otra acusación constitucional que lógicamente va a tener la misma consecuencia. Queremos hacer un llamado al resto de las bancadas a tener responsabilidad y seriedad”, añadió la parlamentaria por la Región Metropolitana.

Desde Comunes, la legisladora Camila Rojas, afirmó que el titular de Desarrollo Social deberá perder tiempo de trabajo por la arremetida de la posición.

“El ministro Jackson está concentrado en trabajar (...) está ocupando su tiempo trabajar y lo que está haciendo aquí la bancada del Partido Republicano es que el tiempo valioso de un ministro de Estado se termine volcando a una acusación”, aseguró Rojas.

Agregó que “el solo hecho de presentar una segunda acusación contra el ministro Jackson a mí parecer es irresponsable, pero, además, queda en evidencia la obsesión que tienen algunos con el ministro Giorgio Jackson, que lo único que les preocupa en definitiva es enlodar su trabajo y esto queda completamente en evidencia al tomar estas acciones de este carácter torpe, que no son conversadas con nadie más”.

En tanto, el diputado Jaime Sáez (Revolución Democrática) sostuvo que “es claro que estamos ante un momento bastante crítico respecto a la probidad en la función pública. Está cuestionado no solo el gobierno, también números gobiernos regionales a lo largo del país y creo que la manera en la que hay que encarar este tipo de problemas que son sistémicos es con trabajo, con legislación y con alturas de miras y con responsabilidad con la República y el Estado”.

El compañero de partido del ministro Jackson, añadió que “cuando simplemente se intenta hacer un punto político (...) y se manifiesta permanentemente una obsesión con la figura en este caso particular del ministro Giorgio Jackson. Eso solo ilustra la mezquindad y la estrechez mental de quienes están tras este tipo de acusaciones bastante espurias que, además, provocan un daño a la institucionalidad pública”.

Otras declaraciones del oficialismo

La vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carmen Hertz (Partido Comunista), afirmó a La Tercera que la acción “está resultando una práctica habitual y dañina para la democracia de parte del Partido Republicano, de anunciar acusaciones constitucionales que no tienen fundamento alguno (...) me parece que debemos tener mayor responsabilidad con nuestras facultades como poder del Estado”.

En tanto, el jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, calificó a la oposición como “mentirosa”. “Tenemos una oposición ociosa, mentirosa y mala leche. Es una acusación constitucional sustentada en mentiras. Nuevamente llevan el Congreso al show. Tiempo que debería estar destinado a las urgencias ciudadanas termina destinado a acciones que en nada aporta al país”, afirmó a este diario.

A su vez, el diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, manifestó que “un sector de la derecha tiene una fijación patológica con el ministro Giorgio Jackson y creo que esto merece más bien un tratamiento de tipo psicológico que político”.

En esa línea, manifestó que al titular del Mideso se le pretende vincular a las investigaciones por convenios por ser el fundador de Revolución Democrática. “Si fuera por eso todos los fundadores de la UDI, RN y Republicanos deberían estar en la cárcel por los distintos delitos cometidos por miembros de esos partidos, como violaciones a los Derechos Humanos u otros vinculados con la probidad, como el ex senador Jaime Orpis”, recordó Hirsch.

La diputada Ana María Gazmuri, también de Acción Humanista, señaló a este medio que “la intención de la ultraderecha de desestabilizar este gobierno no va a parar nunca, aunque Jackson sea destituido, se le pida la renuncia o se les entregue la cabeza del ministro en una bandeja de plata”.

“¿Cuál sería el propósito de esta arremetida? Probablemente, hacernos perder el tiempo para que no se discutan y avancen proyectos de ley en el Congreso, urgentes para la ciudadanía. Esperamos dentro del oficialismo, estar unidos y rechazar con fuerza esta acusación, que en nada suma para resolver los problemas que tiene el país”, aseguró la legisladora.

De igual forma, el jefe de bancada PPD-independientes, el diputado Cristián Tapia, dijo que “este es un punto político que está haciendo republicanos. Recordemos que hoy justamente ya se constituyó la comisión investigadora para ver los casos Fundaciones, del caso Convenios porque republicanos también tiene representación en la comisión y ahí se puede citar al ministro Jackson y a todas las personas”.

“Cuando se manosea un instrumento tan importante como una acusación constitucional que a toda vista no tiene ningún asidero jurídico -si a lo mejor político, pero no jurídico- creo que eso no es lo que nosotros tenemos que hacer como parlamentarios. Tenemos que darle seriedad a este Parlamento y yo confío que la comisión investigadora llegará a fondo para ver la situación real y quiénes son las personas involucradas”, añadió el diputado Tapia, quien reafirmó que el secretario de Estado no merece ser inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.