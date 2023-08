“No se distinguía si eran traspasos de trato directo o de concurso público”: Elizalde explica decisión del Consejo de Auditoría para no reportar transferencias

El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde (PS), se volvió a referir -luego de la reunión de la mesa de seguridad- a la polémica que rodea al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, entidad que depende de su cartera y que tiene como mandato asesorar al Presidente en materias de control y probidad administrativa.

La polémica se instaló luego de que el diario La Segunda revelara que desde junio del año pasado el Consejo de Auditoría –cuando la entidad era liderada por el entonces ministro Segpres Giorgio Jackson- dejó de reportar las transferencias a terceros.

La situación escaló, pues además trascendió que la entidad no estaría funcionando a plenitud, pues solo tendría a tres funcionarios en ejercicio, de un total de seis: a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez (RD); a la subsecretaria de Segpres, Macarena Lobos y a la secretaria ejecutiva, Daniella Caldana.

Pero además se sumó el error no forzado del ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien sobre lo primero dijo que “efectivamente eso hubiese dado luces más anticipadas de los riesgos que se estaban corriendo y de los hechos que podrían ocurrir. Espero que eso se revise y se replantee”.

Lo que luego tuvo que rectificar: “Respecto a mis declaraciones sobre el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno, quisiera precisar que me referí en términos generales al rol que considero debe cumplir y de ahí la importancia de fortalecer esta institucionalidad para contar con herramientas más robustas de control interno. Quiero especificar que las auditorías preventivas que implementaremos en el Ministerio nos permitirán detectar de mejor manera las inconsistencias entre los productos solicitados, como -en este caso- la experiencia y objeto de las fundaciones, así como el irrestricto respeto a normas sobre uso de fondos públicos y normas de integridad”, explicó mediante un comunicado.

“Decisión técnica, no política”

Ahora Elizalde explicó la razón por la cual se dejaron de reportar los traspasos a terceros por parte de Consejo de Auditoría.

“La respuesta es muy simple, esta fue una decisión técnica, no de carácter político, adoptada por la auditora general de gobierno, toda vez que esa información, por la cual en la forma en la que se solicitaba no era relevante ni habría permitido levantar las alarmas sobre estos casos, por el contrario, en lo que se ha puesto énfasis es en las auditorías específicas, que es lo que permite efectivamente tomar nota y por tanto levantar las alarmas en caso de que exista una situación que sea compleja y que deba ser investigada”, aseguró.

“Fue una decisión técnica, no fue una decisión de quién me antecedió en el cargo -Giorgio Jackson-, fue una decisión que se adoptó el año pasado, porque la información en la que se recababa no permitía cumplir con el sentido de la auditoría y era una información contable que solo permitía conocer el saldo pendiente de rendición”, agregó.

Y luego pasó al detalle: “Por ejemplo, no se distinguía si se trataba de traspasos que se fundaran en convenios que hubieran sido como resultado un trato directo o de un concurso público, no señalaban cuáles eran los beneficiarios, no señalaba cuál era el sentido del programa, no señalaba cuál era el mecanismo de la propia institución que realizaba el traspaso”.

“Por tanto, era más bien información agregada que no contribuía efectivamente a cumplir con el objetivo de la auditoría, y por eso es una decisión técnica, no política, que determinó que se solicitara la información de manera distinta”, finalizó.