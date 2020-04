Diputados evangélicos llaman a no asistir a cultos religiosos en medio de emergencia por coronavirus

Un llamado a respetar la cuarentena y evitar la realización de cultos realizaron esta mañana los tres diputados evangélicos de Renovación Nacional Francesca Muñoz, Leonidas Romero y Eduardo Durán.

Lo anterior, tras reiteradas denuncias respecto de que algunos pastores a nivel nacional han desoído el llamado a evitar reuniones de más de 50 personas y han liderado ceremonias a pesar de todas las disposiciones de la autoridad para frenar la pandemia.

El último caso conocido fue el del pastor Ricardo Cid quien trasladó su culto a La Pintana donde reunió a decenas de personas -incluidos adultos mayores- en un mismo espacio sin que utilizaran mascarillas ni menos respetaran la distancia social. La alcaldesa de la comuna, Claudia Pizarro, anunció hoy acciones legales en su contra.

En ese sentido, la diputada Francesca Muñoz, calificó como “casos aislados” la congregación de personas en iglesias evangélicas y agregó que "no deben opacar la gran labor social y espiritual que las iglesias han realizado por décadas en nuestro país”, agregó.

“Los pastores se agrupan a través de concilios y consejos pastorales, mientras que los casos que se han dado son de líderes que no pertenecen a una organización pastoral de su comuna o no pertenecen a una denominación nacional, pero son casos aislados, no ha sido la generalidad”, aseguró Muñoz.

En esa línea, la parlamentaria por el Biobío afirmó que la gran mayoría de los pastores han respaldado y seguido las medidas y que, junto con poner a disposición sus templos religiosos, hoy “están usando diversas plataformas digitales para realizar sus reuniones, a través de aplicaciones como meet, Zoom o Facebook Live”.

En tanto, el legislador Eduardo Durán, invitó a los fieles evangélicos a ser solidarios y que “pensemos en la salud de nuestros hermanos y familiares, ya que a lo mejor yo no tengo patologías asociadas de riesgo, pero algún cercano si la puede tener y el contagio podría ser mortal".

El diputado RN por la Región Metropolitana, llamó a quienes profesan su religión a que “utilicemos estas alternativas y así evitemos el contagio y la propagación del virus. Más que nunca debemos ser responsables y consecuentes. Como gente de fe cuidemos a nuestros cercanos y al prójimo de esta pandemia. Lo más sensato es el aislamiento social, en casa es donde también podemos seguir cultivando nuestro espíritu y poner en práctica el credo”.

En este sentido, el diputado Leonidas Romero lamentó la “irresponsabilidad de algunos pastores”, que han realizado este tipo de reuniones y criticó el hecho de que algunos estén “más preocupados de la ofrenda y del diezmo que de la salud de sus feligreses y de la salud de los vecinos en torno a su iglesia”.

El legislador RN por la Región del Biobío, también recordó que junto a otros parlamentarios de su tienda política presentó un proyecto de ley que busca aumentar las sanciones a quienes incumplan la cuarentena decretada por la autoridad sanitaria.

“Va en contra de todos aquellos irresponsables que arriesgan no solamente su vida y la de sus familias, si no del resto de la comunidad. Yo lamento, que hoy día el mundo cristiano, -particularmente- la iglesia evangélica y también la iglesia católica, tengamos autoridades religiosas irresponsables que están actuando de esta manera, porque esto no es una falta, es un delito lo que está aconteciendo con este llamado a los cultos y a los templos en una situación tan crítica como el COVID-19 que hoy día nos está afectando”, agregó.