Diputados acuerdan minuto de silencio por fallecidos en Venezuela y republicanos arremeten contra el PC y Karol Cariola

Una acalorada discusión se desarrolló la mañana de este miércoles en la Sala de la Cámara de Diputados a propósito de la solicitud que realizó el comité de Evópoli para conceder un minuto de silencio por los fallecidos en Venezuela tras la elección del domingo.

En una primera instancia, no hubo acuerdo para conceder el homenaje ante la negativa de la bancada del Partido Comunista, lo que desató una serie de críticas de la oposición a la tienda oficialista y a la presidenta de la Cámara de Diputados y militante de esa colectividad, Karol Cariola.

Los emplazamientos al PC partieron con una solicitud del diputado del Partido Republicano Benjamín Moreno respecto al diputado comunista Boris Barrera, que viajó como observador internacional de la elección.

Moreno pidió acuerdo para condenar “enérgicamente el lavado de imagen de un miembro de esta Cámara a la narco dictadura sanguinaria de Nicolás Maduro”.

El PC no concedió el acuerdo a esa petición y tampoco al minuto de silencio en las condiciones que fue solicitado.

Stephan Schubert, independiente del comité del Partido Republicano lamentó la postura del PC y pidió repetir la votación. “Las personas que están al frente nuestro siempre hablan de la violencia política, de la violencia de las calles. ¿Qué es lo que están sufriendo los venezolanos? Yo no entiendo la verdad, la forma, qué costaba, qué molesta. Hay gente que sí está sufriendo, por el motivo que sea, las razones podemos discutirlas, pero hay gente que está sufriendo”, dijo.

La diputada comunista Lorena Pizarro, histórica dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos justificó esa negativa asegurando que la calificación del régimen de Nicolás Maduro como dictadura, relativizaba lo que había ocurrido en Chile entre 1973 y 1990.

Antes de su argumentación, Cariola debió pedir silencio a la Sala.

“Yo, siendo una víctima directa de la dictadura civil-militar, no voy a dar jamás un acuerdo que a un gobierno que les puede gustar o no, pero que tiene elecciones, se le trate de dictadura. ¿Sabe por qué? Porque se relativizan las dictaduras del continente”, expuso Pizarro.

“A mí lo que no me parece es la manipulación del tema. Hay 11 personas muertas en Venezuela, eso es así. Y si se quiere hacer un minuto de silencio, ningún problema. Pido a eso que se sumen las víctimas del genocidio en Palestina, donde hay muchos niños y niñas. Porque parece que a algunas y a algunos solo les importan unas víctimas y no otras”, señaló la legisladora del PC.

Así, se volvió a votar y se accedió al minuto de silencio por los fallecidos en Venezuela y Palestina.

Tras esto, el republicano José Carlos Meza cuestionó el actuar de Cariola y pidió “que la mesa se comprometa a dejar de tratar con privilegios a la bancada del Partido Comunista”.

“También recomendarle a la presidencia que cuando se trate de la dictadora Nicolás Maduro no se enreden en estas cosas y simplemente aplique el reglamento como corresponde”, manifestó el diputado republicano.

Cariola respondió a acusación “injuriosa” de Meza

Cariola, de inmediato, respondió al emplazamiento, señalando que era una acusación “injuriosa”.

“Yo no puedo dejar pasar una acusación absolutamente falsa, injuriosa, respecto del comportamiento de esta mesa. Nosotros hemos tenido total ecuanimidad respecto del tratamiento de los puntos de reglamento y de los tiempos que cada bancada tiene para poder intervenir en esta Sala”, expuso.