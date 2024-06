Diputados RN piden a ministro Marcel que reconsidere su “negativa” a ampliar el subsidio a las cuentas de la luz

A través de una solicitud de oficio, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) pidió al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que reconsidere su “negativa” a ampliar el subsidio a las cuentas de la luz. Esto, luego de que el secretario de Estado dudara de la existencia de recursos adicionales destinados a aumentar dicho apoyo estatal, que hasta ahora será para el 40% de los hogares más vulnerables del país.

“Solo es posible aumentar el subsidio si tenemos recursos adicionales. O sea, si hoy no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado las salas cuna, si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico”, dijo Marcel durante la mañana en La Moneda.

En respuesta, los parlamentarios de RN criticaron las declaraciones de la autoridad y la calificaron como “inaceptable”.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

“Indigna la falta de autocrítica por parte del Ministro Marcel como representante del gobierno en relación a la enorme responsabilidad que recae sobre los hombros de esta administración”, acusaron.

Según la bancada, el alza de las cuentas de la luz y los costos de generación y transmisión eléctrica “es un tema que preocupa a la ciudadanía, principalmente por su efecto regresivo en tanto afecta transversalmente a millones de chilenos, independiente de su condición socioeconómica”. A eso sumaron la “acumulación de la deuda con el sector eléctrico por casi 6 mil millones de dólares”.

“Una irresponsabilidad”

En ese sentido, llamaron a buscar alternativas para que las familias puedan sobrellevar los costos y emplazaron al titular de Hacienda a “reconsiderar su posición y evaluar el aumento del subsidio a las tarifas eléctricas, con el objeto de aliviar el presupuesto de las familias chilenas”.

Por otro lado, la solicitud apunta a las posibles consecuencias sociales de no aumentar el subsidio: “En el marco de la crisis que generará el alza de las tarifas eléctricas y teniendo a la vista los antecedentes previos, como el alza de los 30 pesos del transporte público en octubre del año 2019, parece una irresponsabilidad ocupar el desastre que se provocará en las economías domésticas de nuestro país”.

Bancada de diputados RN.

“Acá hay un polvorín y una ciudadanía agotada de responder por la falta de gestión de un gobierno que comete errores y luego no se hace cargo de ellos”, sostuvo la jefa de bancada de diputados RN, Ximena Ossandón.

Por su parte, el subjefe de bancada, Hugo Rey, criticó que el “ahora el ministro Marcel, después de tanta chambonada, se niega a tender la mano a miles de familias chilenas que se verán gravemente afectadas”.