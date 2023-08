Diputados RN responsabilizan a Boric por paro de profesores: “Llegó al gobierno ofreciendo todo lo que podía sin saber si lo iba a poder cumplir”

Los diputados de Renovación Nacional (RN) e integrantes de la comisión de Educación, Marcia Raphael y Hugo Rey, manifestaron su preocupación por el paro indefinido de los profesores y señalaron que el responsable de la situación es el gobierno del Presidente Gabriel Boric, por incluir entre sus promesas de campaña la solución de la llamada “deuda histórica” de los docentes.

En esta jornada, el directorio del Colegio de Profesores se reunió por primera vez con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, luego de que el gremio votara irse a paro indefinido a partir de mañana martes al no encontrar satisfactoria la última respuesta de la cartera frente a su petitorio priorizado de ocho puntos.

Eso sí, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, había afirmado con anterioridad que el llamado a paro indefinido se iba a mantener a pesar del encuentro con Cataldo.

Por todo aquello es que los parlamentarios de RN llamaron al gobierno de Boric a llegar a un acuerdo con el gremio y evitar una mayor pérdida de las actividades educativas dentro del aula.

La diputada Marcia Raphael, también subjefa de la bancada de RN, responsabilizó al gobierno del frenteamplista “por una promesa incumplida, una promesa populista, una promesa ideológica de sanear la deuda histórica de los profesores. Sin duda no hay ninguna posibilidad, no existen los recursos para eso, y así lo ha señalado el ministro Cataldo, que le cerró la puerta a los profesores, señalando incluso que podrían algunos casos considerarse, pero no la deuda histórica en general”.

En este sentido, agregó que “es una irresponsabilidad de parte del gobierno, cuando la deuda de los profesores, la deuda histórica de los profesores está plasmada en el programa de gobierno del Presidente Boric y ahora los profesores lo único que quieren es que se les responda a dicha solicitud”.

En esa misma línea, el diputado Hugo Rey crítico la administración actual afirmando que “esto demuestra que el Presidente Boric llegó al poder, justamente, ofreciendo todo lo que podía ofrecer sin saber si lo iba a poder cumplir y prueba de ello será no solamente en esta materia, sino en muchas otras donde el Presidente no le está cumpliendo y probablemente no le va a cumplir al país. Lamentamos esta decisión porque los niños siempre tienen que ser la principal preocupación (...). Hemos tenido la pandemia donde los niños perdieron muchas clases, teníamos que nivelar los estudios, han suspendido clases producto del frente de mal tiempo que ha ocurrido y los niños siguen y siguen perdiendo clases”.

Por último, el diputado Hugo Rey señaló estar en contra del paro de profesores, a pesar de comprender la demanda que tienen

“Es inaceptable, no es comprensible, no lo compartimos, entendiendo la justa demanda que pueden tener los profesores de Chile. Pero para un profesor los niños siempre están primeros”, concluyó.