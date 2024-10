Diputados UDI ofician a Contraloría para que se pronuncie por contratación de la prima del Presidente Boric en Enami

La bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ofició a la Contraloría General de la Republica para que se pronuncie respecto a la contratación en la Empresa Nacional de Minería (Enami) de Isabel Santibáñez Boric, geóloga y prima hermana del Presidente Gabriel Boric. Esto, luego del criterio que impuso el Mandatario sobre no contratar a parientes –hasta el cuarto grado de consanguinidad– que tengan relación con el gobernante de turno.

En la publicación de Ciper, desde Presidencia responden que el cargo de Santibáñez está en norma porque la medida que estableció el Presidente determina que “no deben contratarse familiares del presidente de la República en gabinetes de ministros, subsecretarios, en el gabinete presidencial, así como tampoco en cargos de jefaturas de exclusiva confianza y sus gabinetes. De esta forma, el impedimento se refiere a gabinetes y cargos de exclusiva confianza, no así a cargos técnicos como el que acá se especifica”.

Dicha explicación no fue suficiente para los parlamentarios gremialistas que en el escrito que presentaron ante el ente fiscalizador solicitan una investigación para determinar la legalidad del contrato, y así verificar si constituye una infracción a las inhabilidades que el mismo Presidenta instauró al inicio de su administración.

Ante esto, Henry Leal, subjefe de bancada, criticó que “el gobierno se ha acostumbrado a no cumplir sus propios compromisos”.

“No han cumplido con presentar el proyecto del CAE, no cumplieron con su promesa de poner fin a los pitutos, no cumplieron con fijar un techo a las remuneraciones de las altas autoridades y ahora, encima, no cumplen con un instructivo que ellos mismos definieron. Por eso esperamos que la Contraloría pueda pronunciarse al respecto, porque estamos ante un evidente incumplimiento de parte de las actuales autoridades y que involucra al propio Presidente Boric”, complementó.

En esa línea, el parlamentario Felipe Donoso remarcó que “el instructivo que elaboró el gobierno es absolutamente claro y no distingue, en ningún lado, lo que son las contrataciones técnicas o políticas en la administración del Estado”.