Directiva Evópoli y respaldo a J.A. Kast: “No somos lo mismo que Republicanos, vamos a seguir un camino propio. (...) Pero no nos perdemos en que lo mejor para Chile es que no gane el PC y Boric”

Ayer en la tarde tuvo lugar el consejo general de Evópoli, a fin de definir un eventual apoyo público en la carrera presidencial que enfrenta a José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad). Finalmente, la deliberación determinó al exdiputado y líder de Republicanos como el candidato a respaldar en su camino a La Moneda.

“Después de un largo consejo general, Evópoli ha decidido llamar a votar por José Antonio Kast y, al mismo tiempo, decidió no participar de su gobierno, porque no estamos detrás de cargos políticos”, dijo ayer Andrés Molina, presidente del partido.

Declaraciones que Molina profundizó esta mañana en compañía de Felipe Kast -fundador de Evópoli y sobrino del candidato presidencial-, y a Luz Poblete, secretaria general de la tienda.

“Hoy día es importante el mensaje a mucha gente que probablemente no se siente representada por su proyecto (de Kast), pero creemos que un gobierno apoyado por el PC y Boric, es un riesgo mucho mayor. Nos vamos a abocar a trabajar desde Evópoli, recorriendo Chile para mostrar las diferencias entre un proyecto como el de Boric y el que nosotros como Evópoli creemos para Chile”, dijo Andrés Molina.

Consultado por la decisión de “no participar del gobierno”, el diputado dijo que responde a que el respaldo “no se trata de pedir cargos, y no nos podemos perder, tienen que leer que en el otro proyecto hay un riesgo para el país. (...) (Tenemos) grandes diferencias con Republicanos, pero ante el riesgo que tenemos de que llegue al gobierno el PC, un Gabriel Boric con sus ideas y su programa, no podemos si no pensar en Chile y los más vulnerables”, añadió.

“Vamos a ser una coalición constructiva, nosotros tenemos diferencias (con Republicanos), somos una centro derecha moderna, tenemos respeto irrestricto a los DD.HH., no distinguimos entre familias de estructuras diferentes, trabajamos por la niñez, el medioambiente, y vamos a cooperar en un gobierno que ojalá también refleje nuestras ideas”, dijo enfatizando la diferencia de ideales. “Vamos a hacer un trabajo constructivo. No vamos a estar en el gobierno, y espero que las políticas publicas que nos parezcan bien, las votemos a favor en el Congreso”

“Como Evópoli tenemos un proyecto diferente, pero lo importante hoy es el riesgo que tiene Chile de caer en un gobierno comunista, queremos que a Chile le vaya bien. (...) Estamos votando contra el mal mayor, y claramente si Boric llega al gobierno, los chilenos van a sufrir lo que sufrieron hace muchos años”, concluyó.

Por su parte, Felipe Kast, senador, fundador de Evópoli y sobrino de José Antonio Kast; hizo hincapié en que las bases de su tienda son diferentes a las del aspirante a Jefe de Estado.

“Evópoli ha tomado una decisión que habla de responsabilidad política, pensamos en el bien de Chile, los partidos no puede solo mirarse el ombligo”, dijo Felipe Kast.

“Le decimos a quienes se identifican con Evópoli, que no somos lo mismo que el Partido Republicano, vamos a seguir nuestro camino propio. Hay muchos que ven la política como una forma de buscar empleos, y nosotros no, pero no nos perdemos un segundo de que lo mejor para Chile es que no gane Boric y el PC”, continuó el parlamentario.

“No es extraño que tengamos distintos proyectos políticos, que en momento electoral difícil, tomen decisiones. Lo peor que podría haber hecho Evópoli, era mirar el techo y no hacerse responsable. Vamos a apoyar la libertad, a los niños primero y no destruir los últimos 30 años, pero que quiere hacer un segundo piso en la casa, es un partido liberal que cree en los cambios bien hechos”, argumentó sobre la resolución de la tienda liberal.

“Vamos a hacer campaña propia, no vamos a ser parte del comando ni de una nueva coalición, vamos a trabajar desde Chile Vamos. (...) No nos gusta la palabras oposición, sino colaboración desde un espacio de independencia. No somos de una coalición de gobierno, simplemente queremos colaborar para que a Chile le vaya bien”, concluyó Felipe Kast.

En tanto, Luz Poblete, secretaria general del partido, agregó que como Evópoli “defendemos el liberalismo contra el comunismo. Vamos a trabajar para que el PC y Boric no lleguen al gobierno”.

Pocos minutos después del punto de prensa, el propio aspirante a La Moneda, José Antonio Kast, agradeció el apoyo y afirmó que tomará en cuenta las propuestas. “Agradezco sinceramente el apoyo, seriedad y generosidad de Evópoli en un momento clave para nuestra historia. Evópoli tiene importantes propuestas para Chile que vamos a sumar, como la urgencia de poner a los niños primero, la ciudad justa y el combate al cambio climático”, escribió a través de Twitter.