Domínguez destaca independencia de nueva Mesa de la Convención y dice que uno de sus desafíos será “lograr los grandes consensos que nos permitan escribir y aprobar las propuestas”

El recién asumido vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez (INN) se refirió esta jornada a las principales tareas que tendrá la nueva Mesa Directiva -liderada por María Elisa Quinteros (MSC)- de cara a los últimos meses de funcionamiento del órgano encargado de redactar una nueva Constitución.

Sus palabras se dieron un día después de que tras una extensa jornada y tras nueve votaciones, la constituyente eligiera a su nueva presidenta en reemplazo de Elisa Loncon y posteriormente, en una pura consulta, hiciera lo mismo para la vicepresidencia de Jaime Bassa.

Según explicó el convencional Domínguez la principal tarea que buscarán lograr como Mesa Directiva será “lograr los grandes consensos que nos permitan escribir y aprobar las propuestas”.

Ayer, en su primer discurso frente a los medios de comunicación, la presidenta Quinteros aseguró que entre las principales prioridades de su gestión estarían la consulta indígena, la bajada comunicacional con la ciudadanía y el plebiscito de salida.

Es así como Domínguez este jueves señaló que “estamos en un proceso de transformaciones sociales, procesos que deben darse con calma y decisión. En ese sentido, no debemos extrañarnos que personas menores de 40 años ocupemos espacios de representación popular, hay que saber que en estos espacios estamos con el trabajo de cientos de personas que nos acompañan (...) este trabajo es colectivo. Entonces, cuando hay una persona, por ejemplo, como el Presidente electo de la República que tiene 35 años, María Elisa Quinteros y yo, que tenemos menos de 40 años, la verdad es que, en particular, esta es una oportunidad para trabajar colectivamente incorporando también a generaciones más jóvenes que, por cierto, no han estado implicadas o asociadas a espacios de decisión popular”.

Agregó que “en esta segunda etapa tenemos un desafío muy importante que es lograr los grandes consensos que nos permitan escribir y aprobar las propuestas de normas constitucionales. Esperamos que haya un espíritu transversal de que todos participemos de las discusiones”.

El vicepresidente, además, se sumó a los dichos Quinteros, sobre el reforzamiento de la comunicación entre la Convención y ciudadanía: “Dentro de las cosas que consideramos que se debe potenciar es la comunicación hacia el exterior hacia las personas que están en sus casas, en los territorios sobre qué se está avanzando y qué es lo que se viene”.

El también magister en Salud Pública de la Universidad de Chile abordó algunas críticas surgidas hacia él por una presunta falta de experiencia en materias de legislación constitucional. “Dos tercios de los convencionales somos independientes y de estas personas que venimos del mundo independiente muchas somos personas que juntamos patrocinios para inscribir la candidatura y eso creo que le da una heterogeneidad muy rica a la Convención. En cuanto si usted sale a la calle y le pregunta a las personas que están caminando por afuera del Congreso, probablemente la mayoría de las personas que están afuera no son de ningún partido político, en ese sentido, siento que es una fortaleza que este proceso constituyente sea liderado por personas del mundo independiente”.

Reunión con Segpres

Asimismo, el convencional afirmó que durante este jueves tendrían una reunión telefónica con miembros de la Segpres para coordinar el trabajo a realizar hacia adelante.

“Es muy importante aclarar que el trabajo que se ha hecho con Segpres y con otras instituciones permanentes de la República, es un trabajo que ya inició, ya se ha estado de forma armónica y en la nueva Mesa vamos a continuar el trabajo, no se va a innovar, no se va a cambiar la estrategia, más bien vamos a ir tomando lo que había y complementando con algunos aspectos de este nuevo proceso que lo hacen distinto en esta segunda parte”, indicó.