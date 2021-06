Jadue viaja a regiones y entrega en terreno respaldo a candidatos a gobernador de la Unidad Constituyente

El alcalde de Recoleta y carta presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, volvió a hacer un gesto a Unidad Constituyente durante estos últimos días de cara a lo que será la segunda vuelta de gobernadores regionales este domingo 13 de junio.

Esto ya que el militante comunista se reunió y entregó su apoyo formal a tres candidatos del bloque que compiten por las gobernaciones de La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.

Ayer domingo 6 de junio, Jadue se reunió con los alcaldes electos de Valdivia, Carla Amtmann y de Los Lagos, Aldo Retamal, para analizar una serie de proyectos locales. Y, además, sostuvo un encuentro con el candidato a gobernador por la Región de Los Ríos, Luis Cuvertino (PS), a quien le brindó su apoyo de cara a los comicios de este domingo.

“Los invito a todos y todas a votar por Cuvertino, ya que él asegura la posibilidad de construir una unidad social y política basada en un programa de compromisos para transformar Chile desde los territorios”, sostuvo Jadue en la cita Daniel Jadue.

Durante la tarde del domingo, en tanto, el candidato del PC se trasladó a Temuco donde hizo lo mismo con el candidato a gobernador por la Araucanía, Eugenio Tuma (PPD). “Vamos a avanzar simultáneamente en la construcción de un Estado plurinacional e intercultural y en la recuperación de las tierras; y avanzar en una reforma a Carabineros, que nos permita mirar el futuro con mayor tranquilidad y con mayor seguridad”, dijo el alcalde de Recoleta tras su reunión con el postulante de Unidad Constituyente.

Finalmente, Jadue se reunió en Puerto Montt con Patricio Vallespin (DC), candidato a gobernador por la Región de Los Lagos.

El pasado 27 de mayo Jadue hizo un llamado público a apoyar a los candidatos de oposición en la segunda vuelta de gobernadores regionales para “evitar que la derecha pueda ganar en cualquier gobernación regional de Chile”.

“Hacer un llamado a que todos aquellos que están con nosotros, no contribuyan, ni por acción ni por omisión, en ninguna región de Chile a que pueda ganar la derecha. Y quiero ser absolutamente claro, porque no estamos por la no participación, estamos por ejercer un voto activo que reduzca las posibilidades que la derecha hoy tiene. Por lo tanto, en todas aquellas regiones donde hay cualquier candidato de la oposición llamamos a votar por ellos y no aceptar y no dejar que la derecha gane”, sostuvo en aquella oportunidad el militante comunista.

Gesto que se dio a días de la fracasada inscripción de primarias presidenciales, donde el PC y Convergencia Social, partido de Gabriel Boric, vetarán al PPD y el Nuevo Trato para realizar una primaria junto a la carta del PS, Paula Narváez. Lo que terminó en que la socialista no se inscribiera con ellos para la consulta ciudadana con duras críticas a Jadue y Boric.