Eduardo Cretton, experto electoral UDI: “Llevamos demasiado tiempo atrincherados en el barrio alto y ese no es el Chile real”

El exconvencional Eduardo Cretton se ha convertido en uno de los nuevos expertos electorales y negociadores en la UDI junto a Jaime Coloma. Tras las primarias, ambos realizaron un documento con el análisis de los números que Cretton desglosa en esta entrevista.

RN se impuso con 9 alcaldes vencedores, frente a la UDI que logró 7 y un gobernador. Además sufrieron la derrota en Lo Barnechea. ¿Cómo lo lee?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que Chile Vamos fue prácticamente el único proyecto político de la oposición que tuvo primarias. Eso demuestra que la cultura de coalición que tenemos salió fortalecida. Los resultados demuestran dos cosas. Primero que a nivel municipal Chile Vamos sigue siendo el proyecto político más competitivo frente a la izquierda. Ganamos 5 de 6 comunas donde tuvimos primarias simultáneas con el gobierno. Si uno mira la participación, fuimos nosotros los que tuvimos la mayor capacidad de convocar votantes a las urnas. Y lo segundo, respecto de los resultados, al interior de la coalición demuestra que tenemos tres partidos que son competitivos. Si bien como UDI tuvimos derrotas importantes como Lo Barnechea, ganamos 8 primarias frente a las 9 que ganó RN y a las 4 de Evópoli. Es un resultado bastante parejo.

RN superó en cantidad de votos a la UDI en alcaldes.

RN compitió en más primarias que nosotros. Yo diría que las primarias no son un predictor de la elección de octubre. Tuvimos solo 22 primarias. Lo importante de las primarias es que demuestran que si la oposición logra un mínimo de coordinación, vamos a lograr poner en aprietos al gobierno. Los resultados de las primarias son positivos, porque es Chile Vamos, la coalición completa, la que sale fortalecida.

¿Lo Barnechea es la derrota más dolorosa para la UDI al ser una comuna emblemática del barrio alto?

Sí, porque fue la primaria más polémica también. Una de las que más gente convocó a las urnas. Si bien los resultados en el barrio alto son un retroceso, de cara al futuro de la UDI significa una oportunidad. Llevamos demasiado tiempo atrincherados en el barrio alto, y ese no es el Chile real. Tenemos que volver a disputar el mundo popular y el Chile de las regiones. Y por eso creo que es una buena noticia que hayamos ganado la gobernación de Aysén y el trabajo de Agustín Iglesias en Independencia que marca un camino de retorno para la UDI hacia el mundo popular y conectarse con el Chile real y las urgencias sociales de los chilenos.

Eduardo Cretton, experto electoral de la UDI.

¿Cómo repercutirá este resultado en la negociación municipal? RN dice que como ganó en Quilpué y Limache, merece el cupo a gobernador en Valparaíso.

En la negociación no va a cambiar, porque el ánimo es llevar los mejores candidatos en todas las elecciones. No se trata de cuoteos, o de qué partido tiene más parlamentarios en una zona. Tengo la mejor impresión del candidato a gobernador de RN Luis Pardo, pero no he visto ninguna encuesta seria que demuestre que es el mejor candidato. Al contrario de lo que ocurre con María José Hoffmann, que está punteando en todas las encuestas. El criterio es buscar los mejores candidatos para ganarle a la izquierda.

Se critica en la UDI que muchos de los que ganaron no son militantes. También se cuestiona la decisión de hacer una primaria ficticia en Puente Alto, llevando a un UDI a perder frente a Karla Rubilar.

Si hay una gran ganadora de todas las primarias es Evelyn Matthei, porque prácticamente todos los candidatos de la oposición hicieron campaña al alero de Matthei. Ella nos ha pedido que incorporemos al mundo independiente. Que los partidos sirvan de vehículo para independientes que comparten nuestras ideas y se someten a nuestra institucionalidad, me parece una tremenda ventaja. Como es el caso de Agustín Iglesias, que de a poco se ha ido acercando a la UDI. Con respecto a Daniel Reyes, siempre quisimos que fuera por nuestro partido y durante la campaña nos pusimos a su disposición. La polémica que se ha generado me parece que es muy al estilo de la vieja política.