El debate por la sucesión de Teillier en el PC (y cómo vivió el oficialismo su partida)

Con fines de no entorpecer la conversación por las próximas elecciones municipales de octubre de 2024, en el comité central del Partido Comunista, realizado el pasado fin de semana, se propuso adelantar el congreso de la colectividad para el mes de noviembre. Dicho espacio es un proceso que dura cerca de cinco meses, va desde las células de la militancia y termina por instalar una nueva directiva, así como otros cargos estratégicos.

La idea tomó más fuerza este martes, luego de que durante la madrugada de dicha jornada, a las 3.27, falleciera el entonces presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, a los 79 años, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Ahora, el cargo que deja el otrora líder de la lucha armada del PC durante la dictadura será ocupado por una subrogancia de Lautaro Carmona, el secretario general y segundo en la línea de mando del PC.

Dicha subrogancia se debería mantener sin problemas en el próximo pleno del comité central, que aún está por agendarse. Algunos advierten que dicho encuentro se podría realizar tras el 18 de septiembre, en vista de que en medio está la conmemoración de los 50 años del Golpe. En donde sí habría un debate sería en la definición de la secretaria general subrogante. Altos dirigentes consultados aseguran que los nombres de los parlamentarios Daniel Núñez, Claudia Pascual o Karol Cariola son alternativas para asumir ese desafío.

Lo cierto es que la sucesión definitiva de Teillier -tras 18 años en el cargo- se debe zanjar tras el congreso del partido, que estaría terminando cerca de marzo de 2024. En dicho espacio, hasta ahora, asoman dos alternativas. La primera es que algún representante de la denominada “generación sub 50″ -Núñez, Pascual o el exministro Marcos Barraza- asuma la presidencia del Partido Comunista mediante un binomio en el que serían acompañados por alguien de lo que se conoce como la “generación sub 30″ (aunque varios sobrepasan esa edad) en la secretaría general. Ese grupo está conformado por Camila Vallejo, Irací Hassler y Karol Cariola, entre otros. Esta última, dicen dirigentes de la tienda, asoma con más fuerza para este cargo.

En todo caso, aún quedan unas semanas para adentrarse en dicho debate. Mientras tanto, este martes en la mañana se convocó a un punto de prensa a las 9.00, en la sede del PC. Tras eso, los dirigentes fueron a desayunar, pues la jornada sería intensa. Entre las 12.00 y las 21.00 se convocó al velatorio de Teillier, en el ex Congreso, que seguirá este miércoles entre las 9.00 y las 21.00. El jueves, en tanto, será enterrado en el Cementerio General.

En el edificio del ex Congreso, el otrora timonel del PC tuvo un espacio como diputado por ocho años, desde el 2010 al 2018. El lugar también fue el epicentro de su última etapa de política activa, cuando estuvo presente (aunque se terminó restando) en las negociaciones por un nuevo proceso constitucional, a fines del 2022.

Cargado de simbolismos, los restos del líder histórico del PC llegaron al frontis del ex Congreso Nacional a las 13.50, pero el féretro no ingresó hasta que la militancia agolpada no terminara de entonar el himno de la colectividad. Su hijo, Pablo Teillier; Lautaro Carmona e integrantes de su núcleo más cercano, como el exministro Marcos Barraza y Daniel Núñez, cargaron el ataúd, mientras los representantes de las Juventudes Comunistas realizaban el habitual pasillo y alzaban sus banderas.

Minutos más tarde, ingresó el Presidente Gabriel Boric junto a la ministra de la Segegob, Camila Vallejo. La ceremonia inició con la entonación del himno nacional. La primera guardia la realizaron integrantes de la comisión política del partido, luego fue el turno del Mandatario junto a representantes de su gobierno. En tercer lugar estuvieron las JJ.CC., luego la CUT, un grupo de subsecretarios y, nuevamente, el Jefe de Estado y miembros de su gabinete.

Las señales del resto del oficialismo

“Gracias por tu vida entera dedicada a construir un país más justo”. El escrito corresponde a uno de los más de 500 mensajes que se escribieron en el libro de condolencias del, hasta este martes, presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. El texto no fue menor, pues fue redactado por el propio Presidente Boric, antes de señalar ante las cámaras que el otrora jefe de la lucha armada de su partido durante la dictadura “murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido. Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Ahí hay diferencias humanas”.

Junto con la militancia del PC llegaron también dirigentes de Convergencia Social -incluyendo a la excoordinadora sociocultural de La Moneda Irina Karamanos-, a las 14.30. Luego se sumaron dirigentes del PS y, cerca de las 18.00, llegaron directivos de RD. Los partidos entregaron sus condolencias y se acercaron a ver el féretro, que estaba cubierto con una bandera del Partido Comunista. El recorrido daba una vuelta en “U” alrededor del ataúd, en cerca de 60 pasos desde la entrada principal hasta la salida.

En el ingreso se observaban, hasta las 17.30, unas 37 coronas florales, sin contar las que estaban en el interior del Senado. Entre ellas, algunas fueron enviadas por delegaciones internacionales, como las de China, Cuba o Nicaragua. Desde este último país entregaron uno con la imagen del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

También se hicieron presentes los consejeros constitucionales del oficialismo, quienes estaban en calidad de dueños de casa. De hecho, como bloque “Unidad Para Chile”, también mandaron una ofrenda floral.