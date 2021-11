El dilema programático de Kast: cuánto está dispuesto a modificar si pasa a un balotaje y qué piden en el oficialismo

“Con esta situación actual yo no podría votar por él, porque para mí hay cosas que son fundamentales, pero también siempre estoy dispuesto a construir mayorías, porque Chile requiere gobernanza, si seguimos polarizados hacia adelante. Si la elección fuera hoy, no podría votar por él”.

Así el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, ayer insistió -en entrevista con Mega- que actualmente no están las condiciones para apoyar al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, si es que pasa a un balotaje.

Sichel apuntó nuevamente a que el problema radica en que no está de acuerdo con muchos aspectos del programa de gobierno del líder de Republicanos. Entre ellos, su idea de fusionar el Ministerio de la Mujer, sus posturas sobre cambio climático y respecto del matrimonio igualitario.

De hecho, el abanderado insistió en que “no quiero un país con menos impuestos, quiero un país que tenga más recaudación fiscal para pagar más ayudas sociales, quiero un país que tenga un Ministerio de la Mujer potenciado con redes y oficinas de protección a la mujer, municipal. No quiero retroceder un centímetro en las tres causales (de aborto). Yo no solo creo en el matrimonio igualitario, lo he dicho, no me parece un pecado estar en contra o a favor, pero él votó en contra de la unión civil y, por lo tanto, creo que la tolerancia con la diversidad es vital en una sociedad democrática”.

Y agregó: “Él (Kast), alguna vez, cuando Joaquín Lavín puso la bandera de la diversidad en su municipio, lo trató de estar manipulado por una dictadura gay”.

Si bien en el comando de Sichel evitan ahondar en un escenario pesimista para el 21 de noviembre, recalcan en pisos mínimos para un eventual apoyo en segunda vuelta. Por ejemplo, señalan que el presidenciable oficialista no podría entregar su respaldo si Kast sigue con la idea de fusionar el Ministerio de la Mujer o de retroceder en temas como el aborto en tres causales. Pero, insisten, todo eso “está por verse”.

Asimismo, recalcan que serán los partidos de Chile Podemos Más quienes tengan que tomar sus definiciones y destacan la idea de que “los votos no son transferibles” y, por lo mismo, algunos bajan el perfil a un eventual apoyo de Sichel a Kast.

Como sea, en el comando de Kast reconocen que el tema programático se ha transformado en un dilema y eje de discusión público. Sin embargo, insisten en que hasta que no vean que Kast pase a segunda vuelta no harán ningún cambio.

Las mismas fuentes sostienen que, en caso de balotaje, pasarán de tener un programa a “un plan de gobierno”. Es decir, tomarán las medidas más relevantes y harán una bajada concreta para implementarlas. Ahí, terminarán de incluir algunas medidas que ya han incorporado de los expresidenciables Ignacio Briones (Evópoli), Mario Desbordes (RN) y Joaquín Lavín (UDI).

De todas formas, en el equipo de Kast son enfáticos en señalar que no ven el tema programático como “una negociación”, sino como una invitación a sumarse, debido a que recalcan que ganarán pese al programa actual y con independencia de los partidos.

Con esa mirada en el entorno de Kast aseguran que no entrarán en ese debate sobre posibles “mínimos comunes” o jornadas largas de negociación, negociando punto por punto. En todo caso, aseguran que habrá buena disposición para sumarlos al trabajo y que se sientan bien participando.

De cara al proceso programático en segunda vuelta, el comando de Kast planifica crear grupos para construir un plan de gobierno en donde apuestan a que se vayan sumando en Chile Podemos Más. Sobre Sichel, acotan que será bienvenido, pero que no lo andarán persiguiendo.

Hasta ahora, Kast ha mostrado apertura para modificar su programa de gobierno.

El martes pasado, si bien dijo en radio Infinita que “siempre estoy dispuesto a conversar”, recalcó que “siempre el derecho a la vida para mí es un intransable y en eso no voy a engañar a nadie”.

De todas maneras, se abrió en el tema tributario, frente al cual se declaró “dispuesto a conversar”. Esto en relación a su propuesta de reducir algunos impuestos.

¿Qué dice Chile Podemos Más?

En los cuatro partidos del bloque si bien hay consenso en que apoyarán a Kast en segunda vuelta, transmiten que el tema programático será un punto a discutir, ya sea gane el ex UDI o Sichel.

De hecho, ayer en una reunión de directiva de RN se acordó crear un equipo que redactará las bases programáticas que el partido exigirá al candidato que gane la elección.

El presidente de la colectividad, el senador Francisco Chahuán, dijo a La Tercera que “después del 21 de noviembre los partidos van a estar liderando para poder llegar a un acuerdo programático entre las candidaturas del sector que pase, ya sea uno u otro candidato. Va a haber voluntades de entender que Chile está primero y eso implica ponerse de acuerdo en un programa que nos permita enfrentar unidos la segunda vuelta electoral”.

Dentro de los temas que defenderá el partido, según añadió Chahuán, está “la defensa del derecho a la vida, la permanencia del Ministerio de Mujer y Equidad de Género, el respeto de los tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos y un programa económico que nos permita generar crecimiento, oportunidades de trabajo y que sea responsable del punto de vista fiscal”.

Desde el PRI, su timonel, Rodrigo Caramori, en tanto, sostuvo que “creemos que puede existir convergencia programática entre las candidaturas del candidato del Frente Social Cristiano y la de nuestro candidato Sebastián Sichel”.

Y agregó: ”Algunas de las cosas que nos agradan bastante del programa de José Antonio es eliminar las contribuciones a los adultos mayores y las personas de más bajos ingresos. Y en cuanto al programa de Sichel, creo que hay ideas muy importantes, como la devolución del IVA a los medicamentos”.

En Evópoli, por otro lado, reconocen que para ellos es más complejo y que el tema programático significa un dilema adicional, porque han apostado a ser un partido más liberal. Algunos en esa colectividad apuestan que Kast “se moderará” si es que pasa al balotaje y remarcan que para ellos es clave mantener temas que han sido ganados, por ejemplo, el matrimonio igualitario, el aborto en tres causales y el Ministerio de la Mujer.

Las mismas fuentes agregan que, por lo mismo, debe haber una conversación en ese sentido ya que, hasta ahora, reconocen que ha habido diálogos informales con el comando de Kast que han apuntando más en relación a los apoyos en los comicios parlamentarios.

Camaradería con la UDI

En medio del incipiente debate programático, Sichel llegó ayer a la casa del ex RN Juan Pablo Camiruaga en Lo Barnechea para sostener una cena de camaradería con dirigentes de la UDI. Al lugar acudieron miembros de la directiva gremialista, como el timonel UDI y su secretaria general, Javier Macaya y María José Hoffmann, además de los alcaldes de La Reina y Las Condes, José Manuel Palacios y Daniela Peñaloza, respectivamente. También estuvieron el concejal de esa comuna Rodrigo Arellano y el diputado Christian Moreira, entre otros.

En el encuentro, según asistentes, hubo una autocrítica tanto de Sichel como de la UDI respecto de la tensa relación que hubo entre el abanderado y los partidos del bloque oficialista Chile Podemos Más. También se abordó el asunto de los descuelgues de parte del gremialismo hacia la candidatura del Republicano y Sichel reconoció como un error su arremetida por el retiro del 10% de pensiones.

En la reunión, Sichel volvió a reiterar que está dispuesto a conversar con Kast en segunda vuelta, pero remarcó que tenía que hacer diferencias programáticas con él.

Sobre la recta final, el abanderado afirmó estar esperanzado en los últimos días de campaña, muy concentrado en el debate de Anatel del próximo lunes y reforzar su participación en medios de comunicación y matinales.