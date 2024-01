Boric en el aniversario de RD: “Sería un error profundo juzgar a un partido de 12 años (...) por un momento particular”

Este sábado, desde el Hotel Gran Palace, Revolución Democrática, partido fundado por el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, celebró su doceavo aniversario.

La instancia, en que participaron los timoneles de los partidos del oficialismo, contó también con la presencia del Presidente Gabriel Boric, quien durante 17 minutos recitó su discurso apuntando a la unidad de su coalición.

“Hoy día, compañeros y compañeras de Revolución Democrática, para mí es un orgullo estar en su doceavo aniversario, que, nuevamente, espero que sea el último”, comenzó diciendo el Mantario entre risas, recordando que en la conmemoración de los cuatro años de Convergencia Social señaló lo mismo y muchos de los presentes se molestaron.

20 de enero 2024 / SANTIAGO Ceremonia del XII aniversario de Revolución Democrática. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

Después de la broma, el Jefe de Estado continuó su discurso respaldando a la tienda liderada por Diego Vela, que durante los últimos meses ha sido foco de polémica, tras la investigación de las transferencias del Ministerio de Vivienda a fundaciones mediante convenios.

“Este año ha sido muy difícil para Revolución Democrática, pero tal como he conversado con muchos de ustedes, uno no puede juzgar, y sería un error profundo juzgar a un partido de 12 años, pero que está imbricado en luchas mucho más largas, por un momento particular”, marcó el Presidente.

Por otro lado, le señaló a los presentes que no se olviden “que estamos acá para tratar de cambiar la realidad porque es muy fácil cuando estamos en política, y en particular cuando estamos en política vinculada con el Estado, el transformarnos poco a poco en administradores”.

En ese sentido hizo el llamado a que “ no perdamos esa rebeldía, que nos inspiró en un primer momento a hacernos parte de un proyecto que es más grande que nosotros mismos”, prosiguió Boric.

En esa línea, solicitó unidad en el Frente Amplio.“Tenemos otra forma de entender la sociedad, que si no trabajamos juntos, vamos a desaparecer o nos vamos a convertir en meros administradores. Por eso quiero reforzar, también, en este momento, un llamado a la unidad”.

“Ser parte de un proyecto colectivo implica necesariamente renunciar a algún grado de autonomía personal, y ser parte de una coalición también implica lo mismo, implica poner esos objetivos comunes por sobre nuestros intereses personales, por sobre nuestras pulsiones personales. Y eso, en el día a día, es súper difícil”, concluyó Boric.