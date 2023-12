“El informe de Contreras no existe”: Vallejo niega que exseremi haya advertido a Presidencia sobre convenio con Democracia Viva

13 de Noviembre del 2023 / SANTIAGO La Ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, realiza un vocería de gobierno tras la realización del comité político ampliado. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

La vocera Camila Vallejo aseguró que no existe el informe que mencionó Carlos Contreras, en el que, según su versión, advirtió a Presidencia sobre el convenio con Democracia Viva. Vallejo añadió que "no me puedo hacer cargo de todo lo que dice el ex seremi. No se ha revelado nada que no se haya revelado antes. Nunca llegó ese informe a Presidencia”.