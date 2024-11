Con las elecciones municipales terminadas, y a dos semanas de la segunda vuelta de gobernadores, los resultados del domingo 27 de octubre reconfiguraron el mapa de las autoridades del país de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Tras la debacle de 2021, la oposición logró avances importantes en todas las zonas del país, y con Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) como su principal fuerza. La coalición obtuvo 127 comunas, siete capitales regionales, se impuso con casi el 30% de los votos en la elección de concejales y pasó al balotaje con nueve candidatos a gobernador, ganando una región en primera vuelta.

En la mayoría de las tiendas los análisis siguen en desarrollo y se preparan instancias para dar a conocer internamente la proyección que tienen respecto de cómo esto los deja de cara a la conformación de listas parlamentarias para las elecciones del próximo año.

De todas maneras, hay una conclusión evidente:el oficialismo no logró superar a la oposición. Sin embargo, las cuentas no son del todo negativas, ya que en la alianza de gobierno celebran que no haya sido una derrota arrolladora como se preveía y sobre todo que republicanos no arrasó como algunos pronosticaban.

Y de ahí el gran ganador de esta demostración de fuerza territorial fue Renovación Nacional (RN). La colectividad de oposición tuvo 444 concejales electos en el pacto que hicieron con candidatos independientes y un total de 1.594.249 votos.

Reflejo de esos resultados, dicen en el partido encabezado por Rodrigo Galilea, fueron los comicios en la Región Metropolitana. En la capital, además de ganar un municipio clave como Santiago, la colectividad se estableció como la segunda mayoría en concejales, con 65 ediles electos, solo cuatro menos que el Partido Republicano.

La distribución de fuerzas en la oposición

Si se trata del avance de la oposición, para varios la Región Metropolitana es la zona que mejor lo refleja, dando cuenta de cómo se ordenaron las fuerzas en el resto del país, con Chile Vamos liderando.

En el desglose, RN es el partido que quedó mejor posicionado. Lo anterior, sobre todo porque logró liderar la contienda en tres de las cuatro comunas más pobladas de la región: Santiago, Puente Alto y La Florida. Por lo mismo, en el partido entienden que el nombre de Mario Desbordes, alcalde electo de Santiago, será clave, sobre todo considerando que trabajará con una mayoría de derecha en el concejo municipal.

A eso se suma que el abanderado del sector para la Gobernación Metropolitana, Francisco Orrego, podría sumar una nueva conquista en la zona si es que se impone en la segunda vuelta el próximo 24 de noviembre. Ambos son liderazgos que el sector busca proyectar.

En regiones el resultado es similar. Valparaíso, por ejemplo, es otra de las zonas donde el partido quedó bien consolidado. La colectividad se impuso en ocho municipios, dos de ellos, Quilpué y Villa Alemana, están entre las cuatro comunas más pobladas de la región y serán liderados por Carolina Corti y Nelson Estay, respectivamente.

Santiago, 27 de octubre 2024 Mario Desbordes celebra su triunfo por la alcaldia de Santiago en la Plaza de Armas luego de las Elecciones municipales 2024. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Ese triunfo se repitió en concejales, donde alcanzaron la primera mayoría, con 49 ediles repartidos entre los dos distritos de Valparaíso.

No solo RN, sino que Chile Vamos se anotó un avance clave en una región que se veía como uno de los bastiones del Frente Amplio. Lo importante, explican en la coalición, es que ese triunfo más que por los municipios, se ve justamente consolidado por los resultados en los concejos municipales.

La UDI, por ejemplo, obtuvo 28 concejales en la zona. Eso sí, el nombre clave que aparece en el partido es el de su abanderada para el gobierno regional, María José Hoffmann, quien de ganar el balotaje coronaría los comicios en una región que asoma como una de las más disputadas para las parlamentarias.

Fuera de la zona centro, de la mano de RN, la coalición también se anotó triunfos importantes. En la zona norte, por ejemplo, en regiones como Tarapacá, Atacama, Antofagasta y Coquimbo lograron aumentar su cantidad de concejales.

Lo mismo ocurrió en zonas del sur del país, como La Araucanía, Los Lagos y Aysén. En esta última, de hecho, la UDI logró uno de sus principales triunfos al ganar la gobernación en primera vuelta, de la mano de Marcelo Santana. En esa región, el gremialismo también obtuvo la primera mayoría en concejales

En parte de esas regiones, además, una de las apuestas exitosas del bloque y particularmente de RN era imponerse en sus capitales. Así lo hizo con Daniela Norambuena en La Serena y Los Lagos, con Rodrigo Wainraight en Puerto Montt, y otras tres capitales regionales. Ambos forman parte de los nuevos liderazgos que en RN miran con atención.

En Talca por ejemplo, además de ganar la alcaldía, el partido obtuvo cinco de 10 concejales. Lo mismo ocurrió en Santiago, donde el partido quedó liderando el concejo municipal con tres ediles.

Evópoli, de hecho, se anotó uno de sus triunfos más importantes en una capital regional: Antofagasta, de la mano de Sacha Razmilic.

La apuesta por las capitales regionales, explican, era por su cantidad de población, por lo que controlar esas zonas podría ser clave para posicionar candidatos al Congreso.

Santiago 27 marzo 2024. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, presenta a las primeras nueve cartas de la colectividad para competir en las próximas elecciones municipales y gobernaciones en la Región Metropolitana. Javier Salvo/Aton Chile

RN, en todo caso, no fue el único partido de Chile Vamos que logró imponerse como una de las principales fuerzas territoriales del país. De hecho, más allá de los votos, a nivel nacional, la UDI quedó como el segundo partido con más concejales: 353. Un resultado inesperado considerando que compartió lista con Evópoli, por lo que se proyectaba un número menor al de las elecciones de 2021, donde eligieron 298.

Así, si bien dicen que el análisis es preliminar, al igual que en RN uno de los resultados que celebran en el gremialismo es el de la Región Metropolitana. En la zona obtuvieron un total de 55 concejales, pero el número que miran con atención es el de las alcaldías.

Y es que el partido logró anotarse un resultado histórico, ganando 15 comunas y transformándose así en la colectividad con más municipios en la región, un resultado que no estaba en las proyecciones y tuvo algunas sorpresas, como Ñuñoa y San Miguel. Esta última, ganada por la exconvencional constituyente Carol Bown, significó uno de los triunfos más importantes para el partido en la región, al ser una comuna que estaba en manos del FA.

Fuera de Chile Vamos, el Partido Republicano también logró marcar el avance de la oposición en algunas zonas del país. La más clara fue en la Metropolitana, donde con 71 concejales se anotó la primera mayoría de la región. No menor fue el resultado que también obtuvo en el consejo regional de la zona, donde obtuvo 11 de sus 32 miembros.

En regiones, la colectividad fundada por José Antonio Kast también logró un avance importante en el Biobío, específicamente en el distrito 21, donde obtuvo 17 concejales y una comuna. Algo que en la UDI transmiten habrá que mirar con atención considerando que la región ha mostrado tintes de dar un giro hacia posturas de “derecha más extrema”.

Ponen como ejemplo el escenario del distrito 20, donde en Concepción se impuso Héctor Muñoz, del Partido Social Cristiano (PS), único triunfo comunal de la colectividad.

En esa circunscripción, los socialcristianos lograron aparecer como una de las principales fuerzas políticas, detrás de la UDI y los republicanos, con nueve concejales. Por lo mismo, dicen, es una de las zonas en las que eventualmente la oposición podría dispersarse de cara a las parlamentarias.

¿Y el oficialismo con la DC?

En el oficialismo, el pacto entre PS e independientes fue el que logró la mayor cantidad de concejales electos, con 215. Sin embargo, el pacto del Frente Amplio obtuvo 739.776 sufragios. A nivel de partidos, eso sí, hay análisis para todos los gustos.

Si bien en el FA los informes territoriales están en construcción, las primeras conclusiones son que se fortalecen en la zona centro del país (regiones de Valparaíso y Metropolitana). Pese a que cayeron en nivel de votación, consideran que son las zonas donde están más fuertes, ya que además mantuvieron la alcaldía de Viña del Mar y consiguieron la de Valparaíso.

También registran crecimientos en regiones de la zona sur como La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Ahí estiman que se consolidaron y que, por lo mismo, tienen proyecciones positivas para las parlamentarias con disputas “interesantes” en las senatoriales de las circunscripciones 11 y 13. Y así como en la Quinta Costa aportan las alcaldías de Macarena Ripamonti y Camila Nieto, en Valdivia destacan la reelección de Carla Amtmann.

La principal figura de las elecciones en el FA fue el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic; a nivel de gobernadores, el triunfo de José Miguel Carvajal de Tarapacá (ind.) también se destaca.

A ello se suma el crecimiento en concejalías en las regiones de Coquimbo, Biobío, La Araucanía y Los Lagos. Aunque reconocen como zonas de mayores pérdidas Arica y Tarapacá.

Vina del Mar 26 de octubre 2024 Votacion de la alcaldesa y candidata por la comuna de Vina del Mar, Macarena Ripamonti en la Escuela Republica del Ecuador. Jose Veas/Aton Chile

El Partido Comunista, en tanto, estima que su mejor desempeño electoral estuvo en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Mientras que en Biobío lo acotan a lo que corresponde al distrito 20 (provincia de Concepción).

En lo que a números respecta, el subpacto de PC e independientes para concejales consiguió 97 concejales en todo el país, con 640.979 votos. En consejeros regionales obtuvieron 15, con 678.473 sufragios.

Para el Partido Radical, sobre todo en las primeras horas posteriores a la entrega de resultados de parte del Servel, las cuentas eran mejor de lo esperado. En su pacto con independientes tuvieron 155 concejales electos, con un total de 658.966 votos.

La votación, según transmiten los radicales, demostró que siguen vigentes y que ahora deben tener un buen desempeño en las elecciones para llegar al Congreso. Respecto a las zonas que destacan, están los resultados en Ñuble y Atacama, donde proyectan competir en las parlamentarias. En total, además, perdieron 21 concejales por ir solos, pero aumentaron la votación.

En el Partido Socialista obtuvieron 215 concejales, con 622.462 votos, a través de su subpacto con independientes. En cores solo quedaron con 30 y un total de 618.165 sufragios.

Uno de sus principales triunfos fue la reelección en Coquimbo de Ali Manoucheri (ind. PS), quien consiguió 90.586 votos, el 63,54% de las preferencias. La capital regional sigue estando en manos de la tienda.

A ellos se suma la reelección del gobernador de Los Ríos, Luis Cuvertino (PS), en primera vuelta.

En el caso del PPD y su subpacto con independientes les dio un total de 159 concejales, con el 4,36% de las preferencias en esa elección a nivel país. Entre sus principales triunfos se cuenta la obtención de las capitales regionales de Ñuble (Chillán) y La Araucanía (Temuco).

Santiago 27 de octubre 2024. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, realiza una declaracion luego de los resultados de las elecciones municipales 2024. Dragomir Yankovic/Aton Chile

La Federación Regionalista Verde Social consiguió 63 concejales y cuatro cores. De todas maneras, celebraron la obtención de más de un millón de votos en todos los sufragios. Las conclusiones principales es que tienen oportunidad de mantenerse como partido y proyectan de buena manera la carrera parlamentaria.

Acción Humanista tuvo sus mejores resultados en la Región de Tarapacá, con un 4,14%. Además, califican como su principal triunfo la reelección de Joel Olmos en La Cisterna, quien anteriormente compitió como independiente.

El Partido Liberal fue uno de los grandes perdedores del oficialismo. Salieron derrotados en la comuna de Arica en la alcaldía, pese a que las proyecciones eran mantenerla, y se decía que cualquier otro resultado sumado a ese sería ganancia, pero no ocurrió. En concejales el PL solo tuvo 23, con 1,93% del total de votación de ediles a nivel país.

Finalmente, en la Democracia Cristiana advierten que los datos desagregados los están preparando más adelante para la proyección parlamentaria por distrito. A ello suman que si bien bajaron en cantidad de alcaldes electos, puntualizan que para la elección de 2021 presentaron 116 candidatos y esta vez, al pactar con el oficialismo, solo tuvieron 66. De ellos, resultaron electos 23 jefes comunales.

Aun así consideran como derrotas más dolorosas lo ocurrido en La Granja y Osorno.

En relación a los concejales quedaron con 162 concejales y 476.734 votos. En cores, la DC presentó lista propia, logrando la elección de 29 consejeros regionales. En esos comicios, de 14 listas en competencia, la lista del PDC fue la quinta con mayor elegibilidad.

Para ellos, en un país altamente fragmentado, validaron su presencia territorial en el país. Lo que les permitiría, dicen, afrontar el desafío parlamentario con “artillería” territorial propia.

Según analistas DC, la colectividad ganó la disputa por el voto del centro. Aseguran que retuvieron la votación que disputaban con Demócratas y Amarillos.

El principal triunfo de la tienda fue la reelección del alcalde Carlos Gatica, de Coyhaique (DC), esto por tratarse de una capital regional.