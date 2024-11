El optimismo y tranquilidad de Claudio Orrego en la previa de las elecciones: “Tenemos confianza en que vamos a tener un buen resultado”

El candidato a la reelección por la gobernación de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se mostró tranquilo frente a la pronta elección que se desarrollará el domingo 24 de noviembre, cuando la región decidirá si mantiene su cargo por otros 4 años o asumirá el GORE Francisco Orrego (RN).

Durante el encuentro ETM Day 2024, consultado sobre su opinión sobre los eventuales resultados, señaló que “el que gana con un voto más es el que gana. Nosotros creemos que vamos a ganar, pero no sabemos exactamente por cuánto, eso se va a ver solamente mañana (domingo). Yo creo que va a haber una buena participación y tenemos confianza en que vamos a tener un buen resultado, pero no me atrevería a decirte si va a ser holgado o va a ser estrecho”.

Una de las polémicas que existió durante la campaña por el balotaje fue el hecho de que Claudio Orrego mencionara que algún porcentaje de los votos de Francisco Orrego en primera vuelta se debieran a una confusión en los nombres. El caso llevó a que el Servel incluso recordara que es posible rectificar el voto en caso de equivocación.

Sobre este tema, explicó que “nosotros siempre dijimos que la evidencia que nos dio la ciudadanía es que había ocurrido confusión en la primera vuelta. Creo que va a haber menos confusión en la segunda, entre otras cosas porque tenemos solamente dos candidatos y la gente los ha podido ver en los debates (...) Es bueno que la gente sepa que hay dos Orregos en la papeleta”.

Frente al eventual resultado de mañana, señaló que “cuando uno ha hecho una campaña en la cual ha dejado todo en la cancha, tratando de mostrar las ideas sin descalificar a nadie y por supuesto, hablando de las cosas que hemos hecho, está tranquilo. O sea, hicimos todo lo que teníamos que hacer, ahora es la gente la que tiene que decidir. Yo, como buen demócrata, voy a aceptar el resultado, si gano, con mucha humildad y si pierdo, con dignidad”.

Finalmente, respecto a reunirse con su contrincante el día de mañana tras conocerse los resultados, explicó: “Yo he ganado, he perdido elecciones y tengo una práctica que es muy republicana, que es que cuando yo pierdo soy el primero en llamar al que gana y lo saludo. Cuando gano siempre uno esperaría lo mismo, pero va a depender obviamente de la otra persona”.