Las tensiones que marcaron la campaña para el balotaje

Tras días de intensa campaña, para los 22 candidatos que aspiran a quedarse con una gobernación regional no queda más que esperar que la ciudadanía vote este domingo.

Son once las regiones a lo largo del país que vivirán una segunda vuelta. Con plena consciencia de que esta elección puede entenderse como un plebiscito al gobierno del Presidente Gabriel Boric, tanto el oficialismo como la oposición han hecho enormes esfuerzos por fortalecer sus candidaturas. Con ese objetivo en mente, sin embargo, se han generado fuertes tensiones en cada circunscripción.

La Región Metropolitana se ha convertido en una verdadera arena de batalla entre los candidatos Francisco Orrego Gutiérrez (Renovación Nacional) y Claudio Orrego Larraín (independiente, ex-DC), la actual autoridad regional.

La contienda estuvo marcada por la inclusión de alcaldes de oposición -como Evelyn Matthei y Rodolfo Carter- en la campaña de Claudio Orrego. Él y su equipo idearon esa estrategia para dar cuenta de que su trabajo como gobernador logra dejar contentos a distintos sectores políticos. Sin embargo, los registros no cayeron nada bien en la derecha. Y los jefes comunales involucrados salieron a exigirle que cesara el uso de su imagen.

El episodio desencadenó uno de los momentos más tensos de la campaña. En el debate de Mesa Central, Francisco Orrego le dijo a su contendor que “cuando una mujer dice que no, es no, Claudio”, en referencia a la negativa de Matthei a aparecer en su campaña.

Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile

Otro de los episodios que marcaron la campaña fue el respaldo del alcalde electo de Tiltil, César Mena (independiente con cupo republicano), a Orrego Larraín. El hecho, si bien fue visto como un impasse menor, no pasó desapercibido en el comando de Orrego Gutiérrez, ni tampoco en Chile Vamos. Ellos pidieron explicaciones al Partido Republicano. Tras la presión, Mena se retractó y apoyó al abanderado de RN.

A ese descuelgue se suma el del excandidato a gobernador del Partido Social Cristiano (PSC) Rodrigo Logan, quien decidió respaldar a la actual autoridad regional luego de quedar fuera de la segunda vuelta.

Orrego y Logan.

Además, en el caso de Claudio Orrego, un aspecto que ha mantenido convulsionada su campaña ha sido el apoyo que recibió por parte del PC. El gesto le ha valido varios cuestionamientos y lo obligó a salir a aclarar que él es independiente y no el candidato del oficialismo.

Valparaíso

La disputa entre los candidatos por Valparaíso -María José Hoffmann (UDI) y Rodrigo Mundaca (independiente)- se ha caracterizado por su dureza. En el debate de TVN, ambos se enfrascaron en una fuerte discusión. La exdiputada le preguntó al actual gobernador si sentía vergüenza de la administración del Presidente Boric. Ante eso, él respondió que “vergüenza me daría ser militante de la UDI, el partido más corrupto del país”.

En el comando de Mundaca, de todas formas, ha habido dolores de cabeza más allá de la derecha. Generó preocupación que, en un primer momento -luego se retractaron-, el Partido Liberal no garantizara que apoyaría al actual gobernador en la segunda vuelta, quien compite a través de un cupo del Frente Amplio.

Ese último elemento también ha resultado controversial. Y es que, pese a competir a través del partido del Presidente, Mundaca ha endurecido las críticas contra el Ejecutivo en los últimos días.

Antofagasta

En esta circunscripción, a diferencia de todas las demás, se enfrentan dos cartas de la izquierda: el actual gobernador, Ricardo Díaz (quien compite a través de un cupo del PPD), y la exministra Marcela Hernando (Partido Radical), quien integró el gabinete del Presidente Boric hasta agosto del año pasado.

Pese a que Díaz compite en cupo PPD, los parlamentarios afines a esa colectividad por Antofagasta -el senador Pedro Araya y el diputado Jaime Araya- entregaron públicamente su respaldo a Hernando. También lo hizo el diputado Sebastián Videla, de la bancada liberal.

Así, los ánimos en la alianza están caldeados. Prueba de eso es que cuando Hernando y Díaz asistieron a un debate en Mega, el actual gobernador protagonizó un momento de tensión con el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos.

Tras el programa, Díaz acusó que fue agredido verbalmente por el timonel. Él, por su parte, aseguró que se limitó a hacerle saber que “no estaba de acuerdo con algunas de sus ideas planteadas sobre el partido”.

Los Lagos

Esta región, donde se enfrentan Alejandro Santana (RN) y Claudia Reyes (republicanos), se ha transformado en el balotaje clave de la derecha. Es la única zona donde Chile Vamos y el Partido Republicano miden fuerzas. Para algunos será un anticipo de un enfrentamiento entre las dos figuras presidenciales del sector: Evelyn Matthei y José Antonio Kast.

Si bien las colectividades han intentado no tensionar la contienda, esa tregua terminó hace unos días. En un programa de radio de la zona, la jefa de gabinete del senador Iván Moreira (UDI), Andrea Tarziján, cuestionó a la candidata de republicanos. “¿Uno quiere que el presupuesto de 130 mil millones sea administrado por una dueña de casa?”, apuntó.

El hecho generó el repudio de la colectividad liderada por Arturo Squella, desde donde acusaron que Tarjizán era miembro del equipo de Santana y, a través de un comunicado junto a las intervenciones de Squella y Kast, emplazaron a las directivas de Chile Vamos y a Matthei a rechazar sus dichos.

Más allá de que en Chile Vamos el tema fue visto como un traspié menor, reconocen que abrió un flanco innecesario en medio de la campaña.

Otro hecho que llamó la atención en esta circunscripción fue que el senador socialista Fidel Espinoza, representante de la región, hizo un llamado público a respaldar a Santana. Su colectividad, sin embargo, apostó institucionalmente por la abstención.

La Araucanía

En este caso la disputa se da entre el actual gobernador, Luciano Rivas, y el independiente René Saffirio.

La alianza de gobierno ha estado complicada en esta circunscripción, pues su carta allí, Luis Penchuleo (Frente Amplio), no llegó a la segunda vuelta. En ese contexto, a ragañadientes, algunas colectividades han explicitado su respaldado a Saffirio. Él, sin embargo, se ha encargado de marcar distancia con la izquierda.

Para Rivas, la campaña ha sido cuesta arriba. La Araucanía, de hecho, ha sido la única región donde la derecha no ha logrado ordenarse. Y es que en el sector han mirado con preocupación la situación judicial que enfrenta el gobernador en el marco del caso Convenios. Actualmente Rivas es investigado, entre otros traspasos, por irregularidades en las transferencias a las fundaciones Folab y Educc, por un total de $730.240.000.

Si bien en Chile Vamos formalizaron el respaldo a Rivas, tanto en la UDI como en Evópoli han existido dudas en torno a su candidatura. Es más, este último partido no lo apoyó en primera vuelta. A ello se suma que el Partido Republicano decidió entregar libertad de acción a sus militantes, justamente por sus aprensiones respecto a la investigación del Ministerio Público.

Arica y Parinacota

La contienda por esta gobernación estuvo marcada por la renuncia de la actual autoridad regional, Jorge Díaz (DC), al cargo, el pasado 14 de noviembre. Su decisión responde al temor de su colectividad de que pueda no resultar electo en los comicios de este domingo, en que él pretende conseguir la reeleción. Al haber renunciado previamente, podría postularse sin impedimentos como parlamentario en 2025, en caso de no resultar electo mañana.

La decisión de Díaz fue criticada por Renovación Nacional, que lleva como candidato a Diego Paco. El timonel del partido, Rodrigo Galilea, acusó que “la verdadera motivación de Díaz es competir en las parlamentarias del próximo año y no dedicarse, como espera la ciudadanía, a la legítima aspiración de ser gobernador de la región”.

O’Higgins

El actual gobernador de O’Higgins, Pablo Silva (Partido Socialista), pretende conseguir la reelección. Pero en la carrera por mantenerse en el sillón de la gobernación se topó con un problema: su militancia.

“La marca socialista no me ha ayudado mucho que digamos (...). Lo que pasó con el subsecretario (Manuel Monsalve) días antes (de la elección) también pesa. Cuando la gente escucha ‘PS’, no me ha ayudado mucho que digamos”, dijo en una transmisión en vivo.

Silva fue un paso más allá y planteó que “esperamos que el gobierno pueda dar una señal clara y tampoco seguir pegándose cagadas. Perdón que lo diga así, pero nos arrastran”.

El candidato oficialista debe enfrentar al republicano Fernando Ugarte. Él se alzó con el 22% de los votos, superando a otros candidatos de oposición como el socialcristiano Patricio Arenas y Rebeca Cofré, de Chile Vamos. Fue esa dispersión -dicen- la que terminó con las opciones de imponerse en primera vuelta.

Biobío

En esta región se enfrentan el candidato oficialista Alejandro Navarro (quien compite en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social) y el exintendente de la zona Sergio Giacaman (cupo UDI).

Un episodio que tensionó la campaña fue cuando el actual gobernador de la región, Rodrigo Díaz (independiente, exmilitante DC), anunció su respaldó al candidato de Chile Vamos. Él había mantenido en suspenso a quién apoyaría para sucederlo en el cargo; sin embargo, tras empezar el periodo legal de campaña decidió cuadrarse detrás de Giacaman.

La decisión tomó por sorpresa a los sectores, considerando las más de tres décadas que Díaz se mantuvo en la DC, y generó un fuerte reproche por parte de Navarro, quien acusó al actual gobernador de acordar un pacto de silencio con Giacaman, con el fin de que no se investiguen las irregularidades bajo su administración. Tanto Giacaman como Díaz salieron a desmentir la acusación.

El oficialismo -y la DC- ha vivido sus propios líos. Para varios dirigentes de la alianza de gobierno ha sido complejo aceptar que su carta en el Biobío es el exsenador, quien en el pasado evidenció admiración por la figura de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez.

De hecho, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), quien además es representante de la zona, aseguró que él no tiene candidato por ese motivo. Lo mismo hicieron el presidente de la Falange, el diputado Alberto Undurraga, y el precandidato presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. Esto ha mantenido indignada a la presidenta de la Federación, Flavia Torrealba.

El Maule

La actual gobernadora por el Maule, Cristina Bravo (DC), sorprendió a su colectividad al no acatar el llamado que se le hizo desde la directiva a renunciar a su cargo a mediados de noviembre. Un camino que sí siguió su par Díaz, en Arica.

“No voy a renunciar, todo han sido mentiras, yo voy a la reelección y nos encontramos este 24 de noviembre en la papeleta, porque nosotros vamos a ganar”, dijo.

En la primera vuelta Bravo obtuvo un 33,9% de las preferencias. En esta ocasión tendrá que medir fuerzas con Pedro Álvarez-Salamanca, el candidato de la UDI, quien consiguió un 23,4% de los votos.

Atacama

En Atacama, el actual gobernador Miguel Vargas (IND-PS) quedó a solo un 4% de lograr la reelección en primera vuelta, mientras que su contendor, el exdiputado Nicolás Noman, el 18%. Así el foco de ambos estuvo en conseguir los respaldos públicos de los candidatos que no pasaron al balotaje, y uno de los nombres clave era el de Carlo Pezo.

Si bien Pezo es independiente, en 2021 -donde fue segunda mayoría- postuló al mismo cargo de la mano de los partidos del Socialismo Democrático, por lo que se esperaba entregara su apoyo al actual gobernador. Sin embargo, durante este jueves respaldó públicamente a Noman y acusó que intentó sentarse a conversar con Vargas, pero no hubo respuesta.

Coquimbo

Si bien un candidato de la izquierda, Javier Vega (PC), pasó a la segunda vuelta, no todos en ese sector se sumaron a respaldarlo. En conversación con La Tercera, el expresidente de la Cámara Ricardo Cifuentes (DC) reconoció que votará nulo.

Según explicó, Vega “no me da las garantías de lo que necesita esta región. Esta región necesita una persona que sea capaz de inyectarle dinamismo al crecimiento”. De todas formas, institucionalmente la DC está por respaldar a Vega.

El candidato comunista, quien consiguió un 16,8% de las preferencias, tiene como contrincante a Cristóbal Juliá, independiente en cupo Evópoli, que se posicionó como la primera mayoría en la primera vuelta, con un 21,8% de los votos.