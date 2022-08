El “rayado de cancha” de Apruebo Dignidad al Socialismo Democrático por sus aspiraciones de llegar al comité político

“¿Me gustaría que el PPD estuviera en el comité político? Sí, porque tenemos una mirada que acredita el que esté representada una forma valórica ideológica que me parece le hace bien al gobierno”.

De esa forma, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, reconoció la noche del domingo, durante su participación en Tolerancia Cero, las aspiraciones de su partido para llegar al denominado “corazón del gobierno” en un eventual cambio de gabinete tras el plebiscito de este domingo. Una postura que va en línea con las conversaciones que ha tenido el Socialismo Democrático -una de las coaliciones de gobierno, que agrupa al PPD, PS, PL y PR-, en las últimas semanas. De hecho, en ese sector habían sondeado la alternativa de pedirle una cita al Presidente Gabriel Boric previo a los comicios con el objetivo de plantear la materia.

En este contexto, la timonel de partido argumentó “para nosotros sería un aporte, sin duda, que alguien de nuestras filas estuviera en el comité político. No solo porque nos sentiríamos orgullosos, sino además porque creemos que desde un tiempo a esta parte, nuestro partido ha ido poniendo temas en la agenda, ha ido adelantándose a la problemática”.

Las palabras de Piergentili, sin embargo, no cayeron bien en Apruebo Dignidad, coalición de gobierno de la que forma parte Boric. Tras el comité político del lunes, entre los timoneles de los partidos evidenciaron su molestia. Por ejemplo, el senador Juan Ignacio Latorre, quien es presidente de Revolución Democrática, señaló que el PPD “está en todos su derecho de pedir lo que les parezca pertinente”. No obstante, enfatizó que “los partidos tenemos el derecho a presentar alternativas, propuestas (...), pero finalmente el que toma la decisión es el Presidente de la República (...) y él verá a quién incorpora o no en el comité político”.

Además, el senador puntualizó que él preferiría que este tipo de conversaciones se den “de manera privada”, a través de los canales institucionales que ha abierto el Presidente, y no a través de los medios. En esa línea, el timonel del PC, Guillermo Teillier, agregó: “En el pedir no hay engaño. A lo mejor yo lo haría de otra manera, pero cada uno tiene sus fórmulas”.

Por su parte, el presidente de Comunes, Marco Velarde, argumentó que “esperamos ante un eventual cambio de gabinete también Comunes pueda tener una mejor presencia, pero nosotros creemos que este es un gobierno de Apruebo Dignidad, los que tienen que estar representados fuertemente son los partidos de Apruebo Dignidad. También los partidos del Socialismo Democrático, que se incluyen a esta coalición de gobierno, pero son cosas que está sopesando el Presidente”.

Con todo, al interior del Socialismo Democrático también hubo un distanciamiento de las palabras de Piergentili. “Esa es una evaluación que tiene que hacer el Presidente, nosotros tenemos que estar siempre disponibles para aquello, pero yo creo que no debe ser motivo de comentarios públicos”, sostuvo Paulina Vodanovic, presidenta del PS.

Ante estos reparos, en un punto de prensa, Piergentili justificó que “no me paré frente a las cámaras de televisión a decirlo (...). Esto ha sido frente a preguntas de otra índole que me ha hecho la prensa (...), sobre el cual yo expresé una posición, sin perjuicio de que evidentemente eso es algo que uno le tiene que plantear al Presidente”.

Quien desdramatizó un poco la discusión fue el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social), quien tras el comité político, afirmó que “es un debate abierto en la ciudadanía, en las fuerzas del bloque oficialista. Sabemos que hay una reflexión profunda del comité político y el Presidente, y nosotros la vamos a respaldar siempre cuando colabore para generar una mayoría parlamentaria que permita tramitar más rápido las reformas”.

Además, en el comité político se abordó la cuestionada performance de un travesti en Valparaíso, en un evento de Apruebo Transformar, colectivo liderado por el alcalde Jorge Sharp y algunos exconvencionales independientes. Frente al hecho, de forma transversal, los presidentes de partido condenaron que no se haya interrumpido la presentación y algunos incluso solicitaron al edil, quien es exmilitante de Convergencia Social, asumir responsabilidades.

Hasta el cierre de edición, los partidos del oficialismo sostenían una reunión de secretarios generales con los coordinadores ejecutivos de cada colectividad con el fin de organizarse como comando para el día del plebiscito. En esta línea, contemplan preparar itinerarios y guiones para ese día, ya sea en caso de que gane el Apruebo o el Rechazo. Esto, en consideración de que desde los partidos oficialistas se solicitó tanto a La Moneda como al Comando del Apruebo contar con este tipo de recursos, con el objetivo de evitar descoordinaciones.