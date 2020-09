El vaticinio de Pablo Longueira: “Lavín va a ser el Aylwin de esta transición... Todo el mundo de la ex Concertación va a votar finalmente por él”

“Lavín va a ser el Aylwin de esta transición”. Ese fue el vaticinio del exministro Pablo Longueira para las elecciones presidenciales del 2021.

Este miércoles, además de aventurar un pronóstico sobre quién llegará a La Moneda el 2022, el exsenador también abordó sus declaraciones de ayer, donde aseguró que no tiene “tejado de vidrio” y apuntó a una “persecución” del PC y de la abogada María Inés Horvitz por el caso SQM.

“¿Saben quien es la Horvitz? Conoces perfectamente quién es. La comunista, penalista, que me está persiguiendo en el Consejo de Defensa del Estado”, es parte de lo que dijo ayer Longueira. Tras esto, el CDE emitió una declaración rechazando los dichos y señalando que la intervención en la investigación del Ministerio Público en contra del político -por el delito de cohecho que se le imputa- corresponde a un “acabado estudio de hechos y antecedentes”.

Hoy, en conversación con Radio Concierto, el exparlamentario manifestó que “obviamente que voy a pedir las disculpas si ella no es comunista. Entiendo y me han dicho que es comunista, pero si no lo es, le voy a pedir disculpas” y reforzó que “a los izquierdistas les causa escándalo que dijera que Horvitz es comunista, si es la verdad”.

Y reiteró: “La Fiscalía me ha perseguido, como no ha perseguido a ningún político en Chile (...). Me han perseguido por 5 años por un delito que no existió, soy inocente. Y al Consejo de Defensa del Estado le respondo: si Horvitz no es comunista le pido las disculpas”.

Asimismo, Longueira reforzó su postura por el Apruebo en el plebiscito constituyente de octubre y afirmó que “quiero demostrarles a los chilenos que el voto duro del sector (la UDI) es un 15% (...) quiero llevar al menos un 30% a que vote sí, pero no de cero”.

“Mi objetivo es no salir derrotado (del plebiscito), los que están votando por el Rechazo le están haciendo el juego a la izquierda no democrática del país”, agregó.

En esa línea, cuestionó que el Ejecutivo no se definiera frente al referéndum: “Por lo menos, si no se va a definir que deje libertad” y manifestó que “este gobierno quiere pasar al Libro Guinness como el único gobierno del mundo que convoca a un plebiscito y toma palco”.

Presidenciales

“Va a ganar (Joaquín) Lavín, porque obviamente va a pasar a la segunda vuelta con (Daniel) Jadue”, fue el pronóstico del Longueira.

En la instancia, afirmó que el alcalde de Las Condes “va a ser el Aylwin de esta transición” y que “todo el mundo de la ex Concertación va a votar finalmente por él”.

“Estamos viviendo una transición de una Constitución a otra y se cierra una etapa histórica del país. Tenemos que cerrar esa etapa de la mejor forma (...) Lavín va a ser el próximo presidente porque es el que ha entendido este proceso”, concluyó.