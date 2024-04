Elecciones municipales: Sichel anuncia que no se inscribirá en primarias por Santiago

El exministro de Desarrollo Social del segundo mandato de Sebastián Piñera, Sebastián Sichel, anunció este martes que no se inscribirá en el proceso de primarias para la alcaldía de Santiago.

El también excandidato presidencial sonaba como uno de los nombres en la oposición para ir a disputarle Santiago a la actual alcaldesa Irací Hassler (PC). Sin embargo, a un día para la inscripción de este mecanismo, Sichel dio a conocer la noticia, explicando que se trata de una “decisión personal”.

Su postura, apuntaría a ser el candidato único del sector. Así lo transmitió en entrevista con Radio 13c, en donde señaló que “mañana se inscriben las primarias, pero la candidatura oficial es en julio (...) Si alguien se inscribe para las primarias, él sería el candidato y no yo, porque yo no me voy a inscribir a las primarias”.

En todo caso, el director del Centro de Innovación y Desafíos del Futuro de la U. Gabriela Mistral afirmó que no está buscando el desafío, ya que está feliz en su proyecto académico.

Aún así, declaró que “obvio” que quería dar la batalla por Santiago, pero que “eso requiere ciertos consensos mínimos, que todos estén de acuerdo”.

“Si hay alguien que genere esos consensos, esos mínimos, pueda hacer una mejor gestión, bienvenido y lo apoyaré”, agregó.

Eso sí, la exautoridad explicó que “no es que no quiera ir a primarias”, sino que cree que “las primarias tienen que ser para resolver diferencias políticas respecto a cómo administramos este municipio”. Bajo ese marco acusó que “hasta ahora lo que veo son carreras individuales”.

Para cerrar, el exministro sostuvo: “No estoy buscando ser candidato (...) y sí, me pican las manos porque creo que Santiago, donde viví 17 años está para la embarrada, entonces si uno tiene vocación pública quiere ayudar en esto, pero en la medida en que no sea otra vez un conflicto lo que lleve a esto, sino más bien la unidad para enfrentar una mala administración municipal”, cerró.