Elizalde hace un llamado a que elecciones de noviembre no sean una “distracción” para tener “voluntad constructiva”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, realizó un llamado a las figuras políticas ante la inminente campaña presidencial y parlamentaria por las elecciones que se realizarán en noviembre del presente año. El secretario de Estado señaló que es importante que no estén con “la calculadora en la mano, porque a veces la coyuntura política hace que alguien no tenga voluntad constructiva”.

Fue en conversación con el matinal En Línea del Maule, que Elizalde -al ser consultado- abordó el futuro de Chile en relación a las próximas autoridades que podrían llegar hasta el Palacio de La Moneda. Ante ello, indicó que “yo espero que la elección que genera una dinámica bastante especial, saben, no implique una distracción respecto de la voluntad constructiva que tenemos que tener todos construir un mejor país”.

“Chile requiere de acuerdos amplios todos los sectores políticos para resolver los problemas. Por cierto, en una sociedad democrática tenemos diferencia, bienvenido sea, porque en eso consiste la democracia”, añadió Elizalde.

En esa línea, expresó que las diferencias que puedan existir no deben implicar que las figuras políticas no se pongan de acuerdo para resolver problemas. “Entonces yo espero que los actores políticos, más que estar preocupados en un voto más o un voto menos en la próxima elección, es decir, cuentas de corto plazo, estemos todos pensando en Chile”, enfatizó.

Asimismo, destacó la creación del Ministerio de Seguridad, la reforma de pensiones y el fast track en Seguridad como iniciativas logradas mediante acuerdos.

“Entonces el llamado que estamos haciendo a todos los actores políticos gobierno y de oposición es que pensemos en Chile y no estemos con la calculadora en la mano, porque a veces la coyuntura política hace que alguien no tenga voluntad constructiva, bien esté preocupado de otro tipo de intereses, y no se genere una buena dinámica para resolver los problemas que Chile tiene”, expresó el ministro del Interior.