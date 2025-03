Figueroa reitera su molestia con Tohá por marginación de Jadue en primarias

El Partido Comunista reiteró su molestia ante los dichos de la abanderada presidencial del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, sobre el veto a la eventual candidatura de Daniel Jadue. El exalcalde de Recoleta ha manifestado su voluntad de emprender una segunda campaña por La Moneda, sin embargo, la definición del PC se mantiene en suspenso y su nombre se mide con la titular de la cartera de Trabajo, Jeannette Jara.

Así las cosas, la exministra del Interior se adelantó a una eventual competición de Jadue en las primarias oficialistas, y aseguró que “si él quisiera representar al sector, significaría hacer cambiar de posturas respecto a cosas que yo considero intransables, como es el respeto a la democracia y a los estándares de derechos humanos en cualquier parte del mundo”.

“Ha habido una serie de posturas que ha tomado Daniel Jadue que lo ponen bastante alejado de lo que ha sido el marco con que se ha trabajado en este sector en este tiempo”, señaló en conversación con Radio ADN.

A tráves de la secretaria general de la tienda, Barbara Figueroa, reiteró sus reproches este miércoles en Radio Duna: “Yo lo dije con claridad. El día de ayer consultaba sobre los dichos de la candidata Carolina Toa. Acá yo más que hablar de que no vamos a aceptar vetos, yo pido prudencia y respeto”.

“Nosotros hemos sido extremadamente cuidadosos y respetuosos como partido en no opinar de las definiciones, los tiempos y las candidaturas que definen otros partidos del bloque. Con esa firmeza exigimos lo mismo para nosotros. El debate acá no puede ser sobre calificaciones a candidatos, tiene que ser sobre propuestas, sobre ideas, porque sobre esa base nosotros esperamos construir efectivamente unidad. No solamente unidad en torno a una candidatura presidencial y tener una primaria con la máxima anchura, como ha dicho el presidente de nuestro partido, sino que además construir una lista unitaria o única parlamentaria que nos garantice tener una mayoría en el Congreso para seguir avanzando en un proyecto de transformaciones y de cambios para Chile”.