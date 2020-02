Elizalde por carta de figuras de la exConcertación: “Me llama la atención que no haya ninguna mención a la opción del ‘Apruebo’ para el plebiscito”

“A ningún presidente lo invitaron”, comenzó diciendo este jueves el presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, refiriéndose a la carta que firmaron exministros de los gobiernos de la exConcertación y otras figuras de la centroizquierda titulado “Es tiempo de un acuerdo nacional”.

El texto, que fue publicado el pasado lunes -con 231 firmas originalmente-, recogió el nuevo llamado a la unidad y a condenar los hechos de violencia que realizó el Presidente Sebastián Piñera, y no incluyó a ninguno de los jefes máximos del PS, la DC, el PPD ni el PR.

“Sobre la carta, me llama la atención que no haya ninguna mención a la opción del ‘apruebo’ para el plebiscito. Si hay tema al que están convocados a pronunciarse el 26 de abril es a si queremos o no una nueva Constitución”, dijo Elizalde en conversación con Radio Agricultura.

En la misma línea, consultado por los tres parlamentarios que sí firmaron la declaración -los senadores Felipe Harboe (PPD) y José Miguel Insulza (PS), además del diputado Pepe Auth (Ind.)-, Elizalde reiteró tajante: “No sé, yo tengo entendido que decidieron no invitar a ningún presidente de partido”.

Además, agregó que “nosotros creemos que se requieren propuestas sociales de fondo, y que llamados más o llamados menos, no va a cambiar la percepción ciudadana si no hay respuestas sociales”.

Con respecto a la campaña y porqué la oposición no tuvo un comando en conjunto, el timonel del PS sostuvo que “vamos a tener una franja televisiva común. Pese a que hay varios comandos, hay iniciativas unitarias. Ayer, por ejemplo, hubo un banderazo donde participaron fuerzas de oposición que están por las dos opciones: ‘apruebo’ y convención constituyente”.

El llamado de Piñera

“El gobierno no está haciendo su trabajo, parece que el Presidente se quiere excusar en esta falta de acuerdo para no hacer su trabajo”, respondió Elizalde tras ser consultado por el nuevo llamado del Mandatario a la oposición para generar acuerdos y condenar la violencia.

En ese sentido, manifestó que “el gobierno ha cometido errores garrafales (...) y hoy pretenden excusarse en faltas de acuerdos”.

Así, concluyó, “el malestar ciudadano no ha cambiado y eso es porque no hay respuestas sociales de fondo. Las respuestas tiene que ser contundentes y sustantivas”, dijo el timonel socialista.