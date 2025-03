Elizalde por decisión de Bachelet: “Somos firmes partidarios de la unidad en torno a una candidatura única”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó la declinación de la expresidenta Michelle Bachelet en su participación en las próximas elecciones presidenciales, junto a las candidaturas que deberán definir en el oficialismo, en donde aseveró que la definición “le corresponde a los partidos” y se sumó al llamado de unidad entre los partidos.

Fue tras su reunión con el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el director general de la PDI, Eduardo Cerna; y del Ministerio Público, Ángel Valencia, en el Palacio de La Moneda, que el secretario de Estado se refirió al comunicado presentado por la exmandataria.

“En primer lugar, ustedes saben el infinito cariño que yo tengo por la Presidenta Bachelet, me tocó ser su colaborador en su segundo gobierno, me desempeñé como ministro vocero, en una oficina que estaba acá, aquí, al segundo piso, y por tanto, me tocaba interactuar previamente con los periodistas y trabajadores de la prensa”, comenzó contestando a la pregunta de los medios.

“Dicho esto, el Presidente fue claro ayer, nosotros creemos que es necesario promover la unidad del progresismo a través de una primaria democrática, que sea la ciudadanía la que finalmente decide cuál va a ser el liderazgo que va a encabezar nuestro sector. Y también somos firmes partidarios de la unidad. La unidad en torno a una candidatura única que sea representativa de la diversidad de las fuerzas progresistas de nuestro país”, indicó Elizalde.

Junto con ello, reiteró que la definición corresponde a los partidos y que por parte del gobierno se va a fomentar “todo lo que sea la participación y la unidad. Pero la definición le corresponde a los partidos, y en el caso de la primaria, a la ciudadanía”, aclaró.

“Me subo un carro que ya está en marcha”

Respecto a las candidatura presidencial que decidió emprender su antecesora, Carolina Tohá, y la valoración que realizó el Presidente Gabriel Boric a su salida. Elizalde afirmó que “Carolina Tohá desarrolló un muy buen trabajo. De hecho, por decirlo de alguna manera, yo me subo un carro que ya está en marcha, como ministro del Interior”.

“Porque son múltiples las iniciativas que se llevaron adelante en el ámbito de la seguridad, como un compromiso del conjunto del gobierno, bajo el liderazgo del Presidente Boric y también de la exministra Tohá. Y, por tanto, a mí me parece de todo natural que cuando una ministra tan destacada, que ha hecho un tan buen trabajo, toma la decisión de renunciar para asumir otros desafíos, bueno, que su jefe, el Presidente de la República, haga un reconocimiento público de ese trabajo”, explicó el ministro del Interior.