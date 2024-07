Elizalde valora rol de Bachelet para reforzar unidad del sector, pero insta a partidos oficialistas a asumir esa tarea

Durante los últimos días el ambiente entre los partidos de gobierno se ha visto crispado. Y es que, es más de una situación la que ha generado tensión dentro del sector.

Una de las más recientes se centra en las críticas que han surgido desde el Partido Comunista al allanamiento realizado este fin de semana a Villa Francia. De hecho, el mismo timonel PC, Lautaro Carmona, ha salido a cuestionar el procedimiento policial, y en específico, al Ministerio del Interior.

Lo anterior, ha sido criticado por el PS. Sin ir más lejos, la presidenta de esa colectividad, la senadora Paulina Vodanovic, apuntó a que dichos cuestionamientos no eran leales. No solo eso, el diputado Jaime Naranjo (PS) instó al PC a alinearse con el gobierno o a expresar que “ya no se sienten representados”.

Otra situación que ha generado roces dentro del sector es el apoyo a la reelección de Claudio Orrego para la gobernación de la Región Metropolitana, quien este lunes se inscribió como independiente en desmedro de la DC, colectividad que le ofreció un cupo.

Michelle Bachelet - Foto ATON

Esto no fue bien recibido por algunas colectividades, como el Partido Liberal, los Regionalistas Verdes e incluso dentro de la misma DC, los que han hecho ver que están dispuestos a competir.

Bajo ese escenario, esta jornada el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, se refirió al rol de refuerzo a la unidad del sector que podría tener la expresidenta Michelle Bachelet, quien almorzará con los presidentes de los partidos oficialistas y de la DC, para plantear este punto.

“Bienvenido sea que la Presidenta participe en todas las instancias que estime conveniente. Todos sabemos de su enorme compromiso con Chile y sabemos que su vocación de servicio la lleva a estar permanentemente involucrada en iniciativas que sean positivas para el país. Así que, bienvenido que así sea”, dijo con respecto a la visita de la exmandataria a la cuenta pública del Congreso.

Así las cosas, al ser consultado por el rol que tendrá la exjefa de Estado a propósito del ambiente tensionado en el sector, Elizalde respondió que “son los propios partidos los que tienen que jugar un rol fundamental en la unidad”.

De todas maneras, hizo hincapié en que “todo lo que contribuya a la unidad, obviamente que debe ser valorado”.