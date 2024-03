Embajador argentino en Chile por polémica con autoridades nacionales: “Si salió o quedó así, todas mis disculpas”

El embajador argentino en Chile, Jorge Marcelo Faurie, salió al paso de la polémica por sus supuestos dichos contra una delegación chilena tras una reunión por el funcionamiento del Paso Los Libertadores, que se efectuó el pasado 15 de marzo.

De acuerdo a lo expuesto por El Mostrador, Faurie en el marco de una reunión en el Complejo Internacional Cristo Redentor –también conocido como Paso Los Libertadores- mantuvo actitudes irrespetuosas con las autoridades nacional. “Mi país (Argentina) ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer”, es parte de los dichos que se le atribuyen, como también ignorar al delegado presidencial provincial de Los Andes, no reconociendo su figura como autoridad, lo que le valió que desde la Cancillería expresaran su “preocupación” por sus palabras.

En ese contexto, en conversación con Radio Biobío, Faurie restó importancia a sus palabras y explicó que “la primera parte de la frase formó parte de un diálogo que mantuvimos en el ámbito del comité de fronteras binacional Mendoza-Zona central el viernes pasado, donde de alguna manera, en alguna parte del diálogo, yo recordé la tradición argentina como un gran productor agropecuario y productor de alimentos”.

“La segunda parte, creo que es un agregado simpático de alguien que genera un poco de ruido”, dijo entre risas en relación a la frase que se le endosa de “(...) mientras ustedes recién aprendían a comer”.

En ese sentido, respecto a la cuestionada declaración, afirmó que “entendiendo que no debería haber sido así, pero si salió o quedó así, todas mis disculpas”.

El embajador acusó que “han hecho una lectura de alguna frase más adelante del diálogo e hicieron algún acortamiento de frase, lo que fuera, pero bueno, lo importante es que tenemos que trabajar para una mayor integración, que sea más expeditiva, que nos beneficie a los dos”.

Faurie también fue consultado sobre el contacto con autoridades nacionales luego de revelarse este hecho, sosteniendo que “he visto este tipo de afirmaciones en los medios de comunicación y el lunes estaré en la Cancillería, pero no llamado, sino porque tengo que presentarme ante el director regional de la Cancillería como parte del trabajo que me corresponde hacer aquí al iniciar la misión”.

La autoridad diplomática señaló que el próximo 28 de marzo se realizará la ceremonia de presentación de cartas credenciales “si Dios quiere”.

Respuesta Embajada de Argentina

Desde la sede diplomática argentina en Chile, emitieron un comunicado explicando la situación ocurrida en la reunión.

En la comunicación abordan el rol del diplomático en cuanto a sus funciones de “responder por” la frontera entre Argentina y Chile, relevando que el Sistema Cristo Redentor, es una estructura clave entre ambas naciones.

Respecto a la visita inspectiva y posterior reunión del pasado 15 de marzo, señalaron que “si bien en Los Libertadores, la infraestructura chilena, tanto de atención como de habitabilidad de funcionarios, se encuentra en mejores condiciones que la del lado de Argentina, sorprendió que por tratarse de un día hábil común hubiera una fila de más de 250 metros para ingresar al complejo chileno. Esto implicaba demoras de entre 90 y 120 minutos, solo para entrar. Una vez adentro, según lo conversado con los usuarios, familias de argentinos y chilenos por igual, las demoras para ser atendidos se extendían entre 30 y 40 minutos”.

“En algunos casos, llamó la atención ver que funcionarios de control fitosanitario de Chile abrían el capot de cada auto que entraba al control, en busca de carne o fruta, en el motor. Cada una de esas requisas llevaba unos 10 minutos por vehículo”, añadió.

En tanto, se comparó la situación con Los Horcones, del lado argentino, donde se aseguró que la revisión total no excede los 45 minutos y que, específicamente ese día de la visita, el trámite no demoraba más de 20 minutos, lo que “se debe en gran parte a que la Aduana argentina ya no interviene de manera registral en el formulario de importación y exportación temporal de vehículos, reduciendo así los tiempos de atención y disponiendo recursos humanos para el control físico”.

En el documento se sostiene que “afortunadamente, la Aduana chilena se comprometió a emular a su par de Argentina dentro del plazo de 60 días”.

“Culminado el recorrido de la infraestructura en Uspallata y Los Libertadores se mantuvo una reunión de trabajo entre funcionarios chilenos y argentinos, ocasión en que tuvo lugar un intercambio franco, incluyendo diagnósticos sobre los problemas existentes que urgen ser solucionados en ambos lados del límite internacional, para que el cruce transfronterizo, entre Mendoza y Santiago, que no supera los 360 km, no se vuelva una experiencia que conlleve un mínimo de 3 horas de espera en frontera, como suele suceder”, sostiene la Embajada de Argentina en Chile.

Y añaden: “argentinos y chilenos debemos trabajar para que la experiencia del usuario que utilizan el o los pasos fronterizos, sea lo más breve posible desde un punto de vista de control administrativo y aduanero, y que los intereses sectoriales no compliquen las comunicaciones binacionales por carretera”.