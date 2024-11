Embajador Valdés y antiguas críticas de Boric a Trump: “Lo que ha opinado en términos ideológicos no debe afectar una relación de Estado como la que existe entre EE.UU. y Chile”

Desde Estados Unidos, el embajador de Chile en Washington, Juan Gabriel Valdés (PS), aborda los resultados de las elecciones presidenciales en las que Donald Trump se impuso ante Kamala Harris.

En el pasado, el otrora canciller chileno fue crítico del empresario del Partido Republicano, al igual que el Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, remarca que todas esas diferencias ideológicas deben pasar a un menor plano cuando se habla de la relación entre dos Estados.

También desdramatiza las críticas en su contra por parte de parlamentarios de oposición, frente a lo que advierte que antes “se excluía la discusión sobre política exterior del debate político partidario y calculado para el proceso electoral chileno”.

¿Se debería afectar la relación entre Chile y EE.UU.?

No hay ninguna razón para que la relación de Chile con Estados Unidos se vea afectada por la elección. La relación es excelente hoy día, tiene una profundidad, densidad y expansión permanente. Por lo tanto, la presidencia de Trump, no veo la razón para que pueda alterar o cambiar esa situación. Nosotros durante el periodo de (Barack) Obama, del Presidente Trump y del Presidente (Joe) Biden, hemos acrecentado la relación, la hemos hecho más estrecha. No veo ninguna razón para que pueda haber un conflicto, sino que al contrario, creo que va a continuar una relación extraordinariamente positiva.

¿No deberían afectar las publicaciones antiguas? El Presidente Boric llegó a decir que Donald Trump era un “criminal”.

Mire, lo que la gente ha hecho en el pasado en materia privada, o lo que ha opinado en términos ideológicos no debe afectar una relación de Estado como la que existe entre EE.UU. y Chile. Hoy día el Presidente Boric es el Presidente de Chile, yo soy el embajador en Washington. Nosotros entendemos perfectamente que estamos defendiendo los intereses del Estado, que demandan una relación de Estado con EE.UU., no una ideológica. Si alguien piensa que porque cambió el gobierno ideológicamente va a verse privilegiado un sector ideológico en Chile, está equivocado.

¿Tampoco se deberían afectar temas como la Visa Waiver? Ya hubo ruido entre algunos parlamentarios republicanos.

Hemos hecho un trabajo muy bien hecho con EE.UU. para entregar información acerca de los pasajeros que viajan a EE.UU. y también ellos recoger aquello que sucede en nuestro país en términos de apoyo, en materia de investigación sobre la gente que viene. Naturalmente que eso es para el provecho de ambos países.

Desde el Partido Republicano le pidieron la renuncia por comentarios pasados y por haber participado en una convención en favor de Kamala Harris.

Fui invitado a la convención del Partido Demócrata, así como también fui invitado a la convención del Partido Republicano. Fui con 65 embajadores a Chicago, invitados todos por el gobierno de EE.UU. a estar presentes en el momento en que el Partido Demócrata debate su programa y proclama a su candidato. Yo no fui a participar de actividades políticas, como se dice, no. No pude ir a la convención republicana porque el canciller de Chile venía esa semana a Washington a una reunión de alta importancia en la relación entre Chile y EE.UU., yo tenía que estar en Washington esos tres días. No puede nadie de Santiago pretender de que yo consulte mi agenda con los parlamentarios. Vale decir, yo tengo que hacer mi agenda aquí como yo considero que es mejor para el país. Y eso es lo que hice.

¿En este nuevo gobierno hay alguien que tenga un rol de “puente” con el Presidente Trump?

Hay senadores que han tenido muy buena relación con Chile, pero yo diría que la persona que más maneja el tema de América Latina es el antiguo secretario de Estado, Roger Noriega, que es una persona con la cual yo he trabajado en el pasado, a menudo. Él constituye un buen intérprete del sector de derecha con Chile, porque conoce bien Chile y me conoce mucho a mí también, porque trabajamos juntos cuando yo estaba en Naciones Unidas.

¿La presidencial de EE.UU. debería afectar a la eventual nominación de una candidatura progresista a la Secretaría General de la ONU? Lo pregunto pensando en la expresidenta Michelle Bachelet.

Honestamente no lo creo, porque las elecciones de Naciones Unidas tienen que culminar con una decisión del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, el candidato o la candidata tiene que ser alguien que uno calcule que no se lo va a rechazar Rusia y China. El problema no es si Estados Unidos no va a elegir a alguien porque sea de derecha o de izquierda, porque lo que va a elegir es una personalidad que pueda de alguna manera persuadir a los otros miembros del Consejo. ¿Qué significa eso para una eventual candidatura de Michelle Bachelet? No lo sé. Yo creo que Michelle Bachelet es una persona que tiene un prestigio enorme en Naciones Unidas y que tiene una trayectoria que la autoriza a hacer secretaria general. Por lo tanto, yo pienso que tiene posibilidades, sin duda, si es que ella quiere.

¿Se tiene en consideración una posible bilateral entre el Presidente Boric y el Presidente Trump?

Es evidente que eso puede pasar, por cuanto puede haber una reunión, no solo en el marco de la ONU, sino en el marco de las reuniones de la APEP, en la cual participa Chile. Esa reunión la presidió siempre el Presidente Biden. Es probable que haya una reunión con el Presidente Trump en algún momento sobre el mismo tema.

¿A Chile le interesa en el fondo una posible reunión?

No, yo no voy a plantear eso porque eso lo tiene que plantear el canciller. No soy yo el que tenga que decir si Chile está interesado. Creo que, por supuesto que habría disposición para conversar si se da la oportunidad.