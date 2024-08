“En la vida no hay que ser tan mal perdedor”: exsubsecretaria Gómez responde declaraciones de Ward contra alcalde Lira

Este miércoles, la candidata a concejal por Lo Barnechea, María José Gómez, respondió a las declaraciones del exconcejal de la UDI Carlos Ward contra el actual alcalde de dicha comuna, Cristóbal Lira (UDI), y contra Felipe Alessandri (RN).

La exsubsecretaria de Prevención del Delito del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, se refirió a los dichos de Ward a través de Instagram, en donde comentó que “en la vida no hay que ser tan mal perdedor”. “Si no supo ganarle en las urnas a Felipe Alessandri ahora no sangre por la herida. La esencia de la democracia es aceptar la voz de los ciudadanos que se pronuncian a través del voto”, indicó Gómez.

Además, la exsubsecretaria acusó a Ward de que intentó una “campaña sucia” contra el candidato de Renovación Nacional, a través de redes sociales. “La política es así, hay que saber ganar, pero por sobre todo perder”, añadió.

Su mensaje cerró destacando la labor del actual jefe comunal de Lo Barnechea a quien señaló como “un gran alcalde” que “lo ha dado todo por la comuna, incluso en momentos muy difíciles y tristes para su familia”.

Cabe señalar que Carlos Ward, fue el candidato de la UDI en las elecciones primarias por la alcaldía de Lo Barnechea, donde perdió ante Alessandri quien se impuso por el 57,09% de los votos.

Este miércoles en una entrevista con La Tercera PM, el exconcejal apuntó contra la candidatura de Felipe Alessandri y acusó de “intervencionismo” actual jefe comunal de Lo Barnechea.

Asimismo, afirmó que Lira fue “un traidor” con él tras mostrar abiertamente su apoyo por Alessandri. “Llegar y darse vuelta la chaqueta y apoyar a Alessandri tres semanas antes de la elección (primarias) es impresentable. Es una traición”.