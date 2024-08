Carlos Ward (UDI) tira el mantel en Lo Barnechea: “Cristóbal Lira conmigo fue un traidor”

El exconcejal de la UDI Carlos Ward (53) cuenta que, tras perder las elecciones primarias por la alcaldía de Lo Barnechea -el pasado 9 de junio- no quiso agitar las aguas en Chile Vamos, “más de lo que estaban”, en plena negociación municipal. Y ese domingo en la noche, tras conocerse los resultados del Servicio Electoral, donde su contendor, Felipe Alessandri (RN), se había impuesto por el 57,09% de los votos, inmediatamente acudió a felicitarlo. Así, con un abrazo entre ambos, se ponía fin a una de las contiendas más apasionada de Chile Vamos, en el marco de las primarias de alcaldes y gobernadores.

Sin embargo, Ward cuenta hoy, que en estos poco más de dos meses que han pasado, llegó a la convicción de que tenía que contar lo que –asegura en esta entrevista- verdaderamente ocurrió durante la campaña. “Para que, ojalá, no vuelva a suceder algo de esta naturaleza”, advierte.

Se esperaba una llegada estrecha en Lo Barnechea, pero finalmente usted perdió por más de más de dos mil votos. ¿Le sorprendió el resultado?

Fue duro, un balde de agua fría, ya que creíamos que íbamos a ganar. Sentíamos que habíamos hecho las cosas bien en la campaña y que la gente valoraba mucho que yo llevara 16 años trabajando en la comuna. Quiero dejar claro que no tengo nada en contra de Alessandri, pero, para mí, la derrota pasó por el alcalde Cristóbal Lira (UDI), que traicionó su palabra de ser neutral y, de paso, traicionó a la UDI y la voluntad de los vecinos más necesitados de la comuna que prefirieron mi candidatura.

¿Está diciendo que Lira es un traidor?

Cristóbal Lira conmigo fue un traidor. Un 4 de junio de 2022, en un evento de la UDI en un hotel en Providencia, él (Lira) me dice, por primera vez, que no iría a la reelección por razones personales, y que, por mi trabajo y trayectoria en la comuna, quería que yo lo sucediera. Yo llevaba recién tres meses como Core (consejero regional) de la Región Metropolitana, electo con una de las primeras mayorías a nivel nacional, y lo primero que conversamos en esa oportunidad, fue que, por ley, tenía que renunciar un año antes para ser candidato. Luego hubo varias conversaciones más en las que me ratificó lo mismo. Confiado en su palabra, renuncie a Core en octubre de 2023. Entonces llegar y darse vuelta la chaqueta y apoyar a Alessandri tres semanas antes de la elección (primarias), es impresentable. Es una traición.

¿Usted cree que, si Lira no hubiese apoyado a Alessandri, usted hubiese ganado?

Desde mi punto de vista, el apoyo que Lira le dio a Alessandri fue clave para que ganara. Antes de eso, las encuestas de todos los sectores me daban como ganador. El 11 de mayo, cuando faltaba un mes para la elección, en el acto oficial del día de la madre recibí una ovación al ser presentado, muy superior al saludo tibio que recibió tanto el alcalde como el candidato Alessandri. Mirando hoy para atrás, creo que ese fue un punto de inflexión en la campaña, ya que se dieron cuenta de que yo tenía las preferencias y dijeron: “Estamos en problemas”.

¿Por qué estarían en problemas?

Mi impresión es que Lira buscó proteger su imagen y el futuro de su carrera política, porque yo había advertido que cuando llegara a la alcaldía, mi primera medida iba a ser contratar una auditoría externa a toda la administración de él y de (Felipe) Guevara...

¿Eso usted lo había dicho públicamente?

Mi postura como opositor al gobierno de Guevara era muy conocida y (anuncié) que muchas cosas que no estaban esclarecidas iban a ser investigadas en una primera auditoría externa, cuando yo entrara a la municipalidad. Creo que él vio amenazada su credibilidad y prestigio, toda vez que nunca investigó con firmeza, carácter y decisión las irregularidades y malas prácticas de la administración anterior de (Felipe) Guevara. De eso nos íbamos a encargar nosotros, caiga quien caiga.

¿Y?

Para impedir eso, lideró una campaña sucia, con un intervencionismo que nunca antes se había visto, utilizando todos los medios humanos y tecnológicos que tuvo a su alcance como alcalde para influir en los vecinos. Lamentablemente para nuestros intereses, lo consiguió.

“(Lira) no tuvo la valentía de la alcaldesa Merino en Vitacura”

¿Qué explicación le dio él para no apoyarlo?

Ninguna. Yo me enteré que apoyaría a Alessandri por una entrevista suya en La Tercera. Lo mínimo es que me lo hubiera dicho a mi antes, cara a cara. Ese mismo día (de la entrevista) me envió una carta comunicándome su decisión y después de eso no hubo forma de que me recibiera. Y no sólo eso, informó su decisión enviando correos electrónicos a todos los vecinos de Lo Barnechea, utilizando las bases de datos que tenía la municipalidad.

En esa entrevista, él dio varias razones para apoyar a Alessandri, entre ellas, la experiencia de Alessandri y la falta de fair play suya o de su equipo en la campaña.

Eso es falso, nosotros jamás rompimos ninguna paloma ni hicimos ningún acto que no fuera los tradicionales que se hacen en cualquier campaña, que es hablar de las bondades de uno y dar alguna opinión de tu rival. Esa fue una pelea artificial que él mismo ideó y construyó con su círculo de colaboradores más cercanos.

En esta entrevista, Ward deja entrever una operación del actual alcalde Lira en conjunto con gente de RN para impedir que él lo sucediera.

¿Tiene elementos para afirmar que existieron irregularidades y malas prácticas en el período de Guevara como alcalde de Lo Barnechea (2008- 2019)?

Eso es por todos sabido. Hay un montón de causas que están en Contraloría, entre ellos, el informe en que se señala que (Guevara) utilizó fondos municipales para su campaña en 2016. Hay montones de fondos a los cuales a los concejales se nos impidió acceder, bajo el argumento que eran corporaciones de derecho privado y no información pública municipal. Me refiero a todos los Pro. Pro cultura, Pro Deportes, Pro Montañas, que son el símil de los Vita en Vitacura. Todos son organismos cuyos fondos y sus destinos nunca fueron rendidos y esclarecidos. También hubo muchas irregularidades en temas de permisos de construcción de edificios en “cerros islas” que estaban destinados a áreas verdes.

En su momento, ¿cuál fue la actitud de Lira ante estas “irregularidades” que usted se refiere?

Él no sólo no investigó, sino que hizo investigaciones muy sutiles, sin la valentía y decisión que lo hizo, por ejemplo, la alcaldesa Camilo Merino contra el alcalde (Raúl) Torrealba en Vitacura. Nada parecido a eso.

“Guillermo Ramírez sabrá manejar muy bien el partido por los próximos años”

En una comisión política de la UDI, tras las primarias, hubo quienes solicitaron la expulsión del alcalde Lira de la UDI. ¿Qué pasó con eso?

No lo sé. Eso es resorte de quienes tienen facultades para eso dentro del partido... Sólo le puedo decir que Republicanos dio un ejemplo en estos días, al no respaldar a un candidato a Core por la V Región, luego que éste apoyara un candidato que no era de sus filas. Hoy la UDI tiene una gran oportunidad de dar señales en esa dirección. Guillermo Ramírez representa muy bien esos valores y creo sabrá manejar muy bien los destinos del partido por los próximos años.

¿Va apoyar a Felipe Alessandri en su campaña?

Nosotros ya cumplimos con Felipe Alessandri al irlo a ver ese día (9 de junio), felicitarlo y poner a su disposición nuestro programa. Hoy no parece muy razonable que yo aparezca apoyando públicamente a quien fuera mi contendor. Lo más lógico es que permanezca neutral, cumpliré mi palabra y que sean los vecinos los que elijan a sus futuras autoridades.

¿Y seguirá en política?

Es muy temprano todavía. Si el partido me requiere el próximo año para alguna diputación en la Región Metropolitana, estaré disponible. Me respaldan muy buenas votaciones anteriores, cuando no hubo intervencionismo y había voto obligatorio.