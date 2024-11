En medio de caso Monsalve: Boric sale al paso de críticas opositoras y apunta que pareciera “más fácil atacar” que buscar consensos

Un extenso discurso fue el que entregó el Presidente Gabriel Boric este jueves en el Encuentro por Chile, actividad organizada por Tenemos que Hablar de Chile, plataforma de participación y diálogo ciudadano impulsada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica.

En el inicio de su intervención, desde la Estación Mapocho, el Mandatario salió al paso de las críticas de la oposición en medio del caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

“(Agradecer) a ustedes por estar acá, porque en estos días no es tan obvio sentarse a conversar entre distintos. Cuesta mucho. A veces pareciera ser más fácil criticar, ser más fácil atacar, que buscar cuáles son los puntos que nos unen”, expresó.

Seguidamente, el Jefe de Estado señaló que tiene confianza y convicción de que son “muchísimos más temas que nos unen que los que nos separan”.

“Es muy fácil cuando uno escucha a alguien a quien considera adversario pensar en la peor versión de su argumento. Yo los invito a que sepan que no es así”, dijo en tono conciliador, para después hacer una mención directa al presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez.

“Si yo me siento, por ejemplo, con Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, lo más probable o lo que todos considerarían obvio es que partamos desde puntos absolutamente distintos y en general el debate público pareciera ser así. Pero yo les aseguro que si fuera de las cámaras me junto con Guillermo Ramírez a conversar, pese a las diferencias ideológicas que tenemos respecto a modelos de sociedad, vamos a encontrar también puntos en común”, enfatizó.

Más adelante, la máxima autoridad del país también tuvo palabras para el gran empresariado local.

“Pasa algo bien paradójico en materia de inversión. En Chile hemos logrado aumentar de manera significativa la inversión extranjera. Porque en el extranjero se confía en nuestro país y en sus instituciones. No pasa lo mismo con la inversión nacional. Hay un pesimismo ideológico de los grandes empresarios en este país. Yo, viendo las oportunidades que existen en Chile, esperaría que también haya una visión de largo plazo y no un rentismo de corto plazo para poder desarrollar nuestro país con más ciencia, con más tecnología”, planteó.

Así mismo, Boric tuvo palabras en materia internacional sobre ciertas amenazas a las democracias en el mundo.

“En Chile llevamos 34 años de democracia, pero les quiero decir que la democracia no es obvia. Y que cuando no nos damos cuenta se puede socavar. En otros países está pasando. No lo digo yo desde una visión solamente ideológica, sino que se plantea desde organismos especializados en esto. Lo que ha pasado en Hungría, lo que ha pasado en Turquía, las amenazas que se ciernen sobre Estados Unidos. Entonces cuidemos nuestra democracia”, recalcó.