En medio de sesión por tarifas eléctricas: diputada Marisela Santibáñez acusa a asesor parlamentario de acoso sexual

En medio de la sesión extraordinaria de las comisiones de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y del Senado, en la que se discutían alternativas para mitigar el alza de las cuentas de electricidad y en la que estuvo presente el titular de Engería, Diego Pardow, la diputada Marisela Santibáñez (PC) solicitó la palabra para hacer una petición, con mayor precisión una acusación.

“En esta sala hay una persona que me acosó sexualmente, yo no voy a exponer ni su nombre ni el diputado que lo tiene contratado, pero yo exijo que esa persona salga o me retiro yo”, dijo Santibáñez en su intervención.

Foto: Javier Salvo/Aton Chile

La diputada lamentó la situación y señaló que “acá somos parte de un gobierno feminista, así nos declaramos”.

“Me pone muy mal este tema, fue algo que a mí me costó demasiado enfrentarlo, lo digo sinceramente por todas las mujeres que estamos aquí presentes (...) ¡Exijo que salga esta persona de la sala!”, cerró la diputada.

Tras las palabras y la petición de Santibáñez, el senador Juan Luis Castro, presidente de dicha instancia, suspendió la sesión y solicitó la salida de los presentes, incluyendo a los asesores.