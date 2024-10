Mariana Aylwin, Jaime Ravinet y otras 51 figuras firman carta en apoyo a candidatura de Sichel para la alcaldía de Ñuñoa

En una breve misiva de seis párrafos, 53 figuras relacionadas al mundo político resumen su respaldo al candidato de la oposición para la alcaldía de Ñuñoa, Sebastián Sichel (Ind).

Entre los firmantes destacan exministros de la ex Concertación, tales como Mariana Aylwin, Jaime Ravinet, René Cortázar y otros.

En la carta titulada “Por qué apoyar a Sebastián Sichel”, se lee que “las comunas necesitan buenos liderazgos con foco en las necesidades y urgencias de los vecinos”.

“Nuestro país necesita reconstruir espacios donde las personas estén en el centro, lo que requiere de la correcta visión política de quien ejerza esa responsabilidad por mandato popular. Eso representa hoy Sebastián Sichel para la comuna de Ñuñoa”, se agrega.

En esa línea, se añade que “por una parte, es un líder capaz de gestionar e impulsar cambios con eficiencia e idoneidad, incansable para buscar respuestas a los problemas reales de la gente. Es un abogado destacado, profesor reconocido por sus alumnos, articulador de iniciativas, ideas y energía para llevarlas a cabo, con una gran vocación de servicio”.

“Por otra parte, en su vida política ha demostrado que es capaz de salirse de las trincheras que tanto daño le han hecho y le siguen haciendo a nuestra convivencia”, se señala.

Siguiendo esa dirección, el texto continúa con la siguiente frase: “Chile necesita hoy alejarse de los extremos y buscar unidad para romper la inercia y poder avanzar. Las comunas necesitan líderes y gestores efectivos con propuestas e ideas concretas que les permitan poder enfrentar sus desafíos y problemáticas”.

Por último, se lee: “Confiamos que Sebastián Sichel será un gran alcalde para Ñuñoa, aunando voluntades y aportando con su visión, entusiasmo y propuestas concretas que apuntan a construir una mejor convivencia y bienestar para todas y todos”.

Por su parte, Sichel valoró el texto en su apoyo, y señaló: “Una de las cosas más importantes que ha tenido esta campaña es que ha habido transversalidad en los apoyos, y no solo el mundo de Chile Vamos está detrás de esta campaña, sino también Demócratas y Amarillos y más de 50 personas de la ex Concertación que han salido a manifestar el apoyo. Entre ellos, personajes muy relevantes para Ñuñoa, el exalcalde Jaime Castillo; la ex concejala PPD, Patricia Hidalgo; los exdiputados de la Democracia Cristiana en la comuna, Jorge Burgos y Gutenberg Martínez y más de cinco exministros de la Concertación”.

“Básicamente esto demuestra dos cosas que han sido claves en esta campaña. Primero, demostrar que la gestión actual de Emilia Ríos se ha dedicado solamente a hacer una gestión del Frente Amplio, que contrata gente del Frente Amplio y que se dedica a las causas del Frente Amplio y no a las causas de Ñuñoa. Y segundo, que la necesidad de cambio es reconocida transversalmente por todos los sectores y esta candidatura representa un arco amplio de sectores políticos que lo que quieren es recuperar una Ñuñoa de todos y que tenga un municipio preocupado de la gestión y de las personas”, añadió.

Los firmantes

1. Mariana Aylwin

2. Sergio Micco

3. Pedro García

4. Ricardo Brodsky

5. Álvaro Briones

6. René Cortázar

7. Manuel Inostroza

8. Ricardo Bitrán

9. Jaime Ravinet

10. Jorge Burgos

11. Gutenberg Martínez

12. Ricardo Escobar

13. Felipe del Río

14. Eugenio Tuma

15. Eduardo Jara

16. Iris Boeninger

17. Juan José Santa Cruz

18. Gabriela Riutort

19. Jorge de la Carrera

20. Juan Carlos Latorre

21. Ernesto Tironi

22. Jeannete Avayu

23. Germán Guerrero

24. Alicia Ruiz-Tagle

25. Jorge Vives

26. Gustavo Paulsen

27. Eduardo Aninat

28. Paola Assael

29. Jaime Tohá

30. Álvaro Clark

31. Santiago Venegas

32. Clemente Pérez

33. Isabel Rodriguez

34. Constanza Imperatore

35. Hernán Herrera

36. Gonzalo Cubillos

37. Tomás Aylwin

38. Fernando Gipoulou

39. Ángel Maulen

40. Mauricio Olavarria

41. Eugenio Yunis

42. Francisca Vergara

43. Raúl Villagra

44. Moisés Jáuregui

45. Marta Castro

46. Luis Felipe Cristi

47. Nicole Bushnell

48. Rodrigo Pablo

49. Mirtha Chacana

50. Antonio Narvart

51. Jorge Tuñón

52. Jaime Castillo

53. Patricia Hidalgo