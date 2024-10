Entre gritos de adherentes y sin punto de prensa: Daniel Jadue emitió su voto en Recoleta

A las 14:33 horas de este domingo llegó el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) a emitir su voto en la Escuela República del Paraguay de Recoleta, ocasión en que fue acompañado por un gran número de adherentes, quienes gritaron consignas de apoyo ante su situación judicial.

Jadue se encuentra bajo la medida cautelar de arresto domiciliario, al estar imputado por delitos de corrupción en el caso Farmacias Populares y recibió un permiso para poder concurrir a emitir su sufragio.

El alcalde ingresó sin realizar declaraciones al recinto y en su salida sólo comentó unas escuetas palabras, apuntando que “yo me voy contento, muy tranquilo de los resultados que vamos a tener hoy día”.

Posteriormente, Jadue se refirió a la situación vivida en el local de votación agradeciendo a los adherentes y señalando que “lamento que la prensa haya generado un caos y que habiendo acordado previamente con ellos el poder dar declaraciones, esto no fuese posible producto de los empujones y no respetar el espacio definido por el recinto electoral, se que están haciendo su trabajo pero este no debe ser a costa de pasar a llevar a otras personas. Un abrazo a todas y todos”.

Hasta las dependencias de la Escuela República del Paraguay llegaron diversos adherentes del ex jefe comunal, entre ellos el diputado Boris Barrera y Juan Andrés Lagos.

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), salió desde su casa en la comuna de La Reina las 14.01 horas para dirigirse hasta la Escuela República del Paraguay y realizar su derecho a sufragar en la mesa 212.

El permiso fue otorgado por el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, el cual acogió el recurso de reposición interpuesto por el abogado Juan Carlos Manríquez, defensa de Daniel Jadue, y autorizó que el exalcalde de Recoleta.

¿Por qué puede votar?

Según explicó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, durante la jornada de este domingo, tanto Jadue como la exalcalde de Maipú, Cathy Barriga, pueden emitir su voto debido a que “las personas que están siendo investigadas, pero que todavía no han sido acusadas, eventualmente se encuentran habilitados para sufragar”.

“Ellos solicitaron la autorización al juez de garantía para que les permitiera concurrir a ejercer su derecho al sufragio. Como no se encuentra suspendido su derecho al sufragio, el juez de garantía respectivo en ambos casos les dio la autorización, y nosotros al respecto no tenemos nada más que señalar”, agregó.