“Es de una gravedad absoluta”: Cámara de Diputados denuncia ante la PDI amenaza anónima que llegó a los correos de los parlamentarios con sus direcciones personales

Un mensaje, con tono de amenaza, recibieron las diputadas y diputados durante esta jornada en sus correos institucionales, en el cual se les reprocha su labor como legisladores y se les sindica como quienes estarían “imponiendo” un nuevo proceso constituyente, tras el triunfo de la opción Rechazo, en el plebiscitó del pasado 4 de septiembre.

No obstante a ello, en el escrito se enlistaba a cada parlamentario con las direcciones de sus domicilios personales, situación que puso en alerta a la Cámara.

“Sí debemos visitarles en sus casas para explicarles esto y ver si lo entienden, también tenemos derecho de hacerlo”, se extrae de la misiva, lo que impulsó a la Mesa de la Cámara Baja a iniciar acciones al respecto.

El primer vicepresidente, diputado Alexis Sepúlveda, confirmó a La Tercera, que el secretario general Miguel Landeros, interpuso durante esta jornada una denuncia ante la Brigada Investigadora de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objeto de encontrar indicios que conlleven a identificar a los presuntos autores de esta amenaza anónima.

“Yo lo encuentro de una gravedad absoluta, porque no solamente se publican datos que son personales, como el domicilio, sino que además en el mismo texto se señala que están disponibles a visitarlos en sus casas. Para nosotros es una clara amenaza y por lo tanto se ha colocado la denuncia respectiva por el secretario general de la Cámara en la PDI, que esperamos que el equipo de Cibercrimen junto con el Ministerio Público puedan investigar y determinar quién o quiénes están detrás de esta amenaza a los parlamentarios y parlamentarias”, precisó.

Asimismo, adelantó que no se descarta presentar una querella criminal, sin embargo, ello depende de que se logre la identificación de él o los desconocidos -hasta ahora- remitentes del mensaje intimidatorio.

“Esta amenaza en ningún caso nos atemoriza y en ningún caso nos saca del compromiso que tenemos para construir un nuevo acuerdo para generar un nuevo proceso constituyente, y darle a Chile una nueva Constitución en democracia”, acotó.

¿Qué decía la amenaza?

El mensaje anónimo señalaba lo siguiente: “Les escribo para recordarles que, como soberanos y jefes suyos, el domingo 4 de septiembre fuimos a votar un plebiscito en el que rechazamos su borrador de ‘Nueva Constitución’. Ese rechazo los incluye a ustedes, que a puerta cerrada a fines de 2019 decidieron someternos a dos años de incertidumbre y violencia, nos obligaron a ver un espectáculo decadente dado por los ilegítimos ‘convencionales’, que terminaron entregando un mamarracho, reflejo de su mediocridad”.

El texto prosigue indicando que “nosotros hemos rechazado y no estamos dispuestos a que gente como ustedes nos imponga un nuevo proceso constituyente, y mucho menos que metan sus sucias manos introduciendo reformas en nuestra actual Constitución. Han demostrado ser traidores e incompetentes, no han sido capaces de legislar para el pueblo e intentan justificar su inoperancia mediante procesos constituyentes”.

“La verdad sea dicha, ustedes no están a la altura de sus cargos, tampoco están legitimados ni autorizados para imponer nos reformas o procesos constituyentes. El pueblo los repudia, no les cree y no les hemos dado ninguna autorización para hacer reformas ni plebiscitos. Es bueno que lo entiendan, la soberanía la ejercemos nosotros. Tenemos derecho a manifestarnos. Y si es necesario estamos dispuestos a explicarles personalmente que están violando nuestra voluntad, al desobedecer el contundente rechazo a su ‘nueva Constitución’. Ustedes han demostrado reiteradas veces su inoperancia”, se extrae.

Finalmente, el correo enviado a los parlamentarios puntualizaba que “el Congreso nos pertenece a nosotros, no continúen usándolo para su propio beneficio. Sí debemos visitarles en sus casas para explicarles esto y ver si lo entienden, también tenemos derecho de hacerlo. Esperando lo hayan comprendido de una buena vez, y comiencen a respetar a sus soberanos, les envío saludos”.

“Esta amenaza no nos va a sacar del camino que nos hemos definido”

Teniendo en cuenta lo que ha significado el proceso constituyente para Chile, el vicepresidente de la Cámara aseveró que “esta amenaza no nos va a sacar del camino o la ruta que hemos definido. Estamos claros que tenemos una deuda con Chile, que se requiere comprometer un nuevo proceso constituyente y obviamente que lo vamos a sacar adelante, más allá de esta amenaza que se realiza”.

Finalmente, y referido a los supuestos remitentes del mensaje, el diputado Sepúlveda sentenció que “debe ser algún energúmeno ultra que no quiere un cambio de Constitución. Él o ella olvida que tal como sucedió en el plebiscito de salida, donde se rechazó este actual texto, hubo un mandato mayoritario de un 80 por ciento aproximadamente que nos pidieron que efectivamente cambiáramos la Constitución de 1980 y que el nuevo texto fuera redactado por personas elegidas democráticamente. Él o ella olvida esa parte”.