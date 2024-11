“Es grave” y “se vuelve a repetir la lógica de que se sabía y se ocultó”: UDI por la denuncia por acoso sexual contra Boric

Durante las últimas horas se dio a conocer una denuncia por acoso sexual ingresada contra el Presidente Gabriel Boric.

Fue el abogado del Mandatario, Jonatan Valenzuela Saldías, que durante este lunes informó mediante un comunicado que una mujer mayor de edad ingresó una denuncia por difusión de registros de imágenes privadas y acoso sexual en contra del Jefe de Estado.

Esta jornada, Valenzuela señaló ante los medios que el Presidente “es víctima de una situación de acoso sistemático”.

Al respecto, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, declaró en Radio ADN sentirse sorprendido. “La denuncia se hizo el día 6 de septiembre, han pasado dos meses y medio, casi tres meses, y nos venimos a enterar ahora de esta denuncia”, dijo.

En esa línea, señaló que la denuncia “tiene que ser investigada, y me parece que no debe ser tan difícil esclarecer los hechos, porque una de las cosas que contiene la denuncia es la supuesta difusión de imágenes, y creo que no debiera ser tan difícil determinar si efectivamente esas imágenes se difundieron o no”.

“Aquí estamos hablando de una denuncia que es grave, estamos hablando de que el acusado es nada más y nada menos que el Presidente de la República y, por lo tanto, requiere la máxima prudencia por parte de todos los actores políticos de mirar esto con cierta distancia, dejar que la Fiscalía haga su trabajo, y que se esclarezcan los hechos”, sostuvo el timonel UDI.

Santiago, 18 de octubre de 2024 El diputado Guillermo Ramirez durante la firma del compromiso Cambiemos el rumbo, Chile sin violencia Sebastian Cisternas/ Aton Chile

Asimismo, el secretario general de la colectividad gremialista, el diputado Juan Antonio Coloma, señaló que “hay que ser cauto, pero sobre todo hay que investigar. Probablemente si hay algo que nos dejó como enseñanza el caso Monsalve, es que lo que hay que hacer es creer a la denunciante, investigar la denuncia realizada y poder inmediatamente que la justicia actúe lo más rápido posible”.

En esa dirección sostuvo que “cuando uno ve este tipo de declaraciones, lo primero que uno se pregunta es porqué se sabe ahora si es que la denuncia fue el 6 de septiembre. Uno empieza a ver aquí una fórmula que es como que se vuelva a repetir esta lógica de que no se sabía, o que se sabía y se ocultó, y se da a conocer al día siguiente el resultado de la elección, en este caso, de gobernadores regionales. Esperamos que esta no sea la forma en la cual, a partir de, no solamente de este gobierno, sino que aquí en adelante se traten este tipo de cosas. Son denuncias demasiado graves como para esconderlas o dejarlas pasar al menos hasta después de la elección”.

“Esto se sabía desde antes, la denuncia fue interpuesta incluso antes del denominado caso Monsalve, y que se sepa hoy día, 24 horas después de un resultado electoral, a lo menos alimenta suspicacia respecto de que se intentó que este tema no se dé a la luz pública hasta la espera de los resultados de gobernadores regionales”, reprochó el diputado en conversación con Radio Universo.