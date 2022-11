“Es un hecho lamentable”: diputado Francisco Pulgar es expulsado de la bancada del PDG

Continúa la tensión en el Partido de la Gente (PDG). Este miércoles, el diputado Francisco Pulgar confirmó que fue expulsado de la bancada de la colectividad.

“En mi condición de independiente en la bancada del PDG he sido expulsado”, expresó desde el Congreso Nacional, según un registro audiovisual de 24Horas.

La decisión se adoptó en una reunión de comité y fue respaldada por 5 votos a favor y 3 en contra. Sin embargo, el parlamentario cuestionó la forma en que resolvió su expulsión.

Según explicó, la determinación se acordó “aplicando un reglamento interno de ellos, pasando a llevar e incumpliendo el artículo 43 del mismo reglamento, donde da cuenta que para que un miembro sea expulsado tiene que existir unanimidad, eso no se cumplió”.

Un coletazo de la elección en la Cámara

En la elección de la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, Pulgar no respetó el acuerdo suscrito con Chile Vamos de apoyar al DC Miguel Ángel Calisto, y le dio su voto a Vlado Mirosevic (PL) para la testera.

Una acción por la cual el martes la jefatura de la bancada del PDG anunció sanciones en contra de él y los diputados Karen Medina y Rubén Oyarzo, quienes también apoyaron al oficialista.

Al respecto, esta jornada el parlamentario señaló que “desde un principio dije que iba a respetar un acuerdo y nunca me iba a sumar a votaciones en bloque. Eso me dijeron que sí me lo iban a respetar, pero el tiempo dijo otra cosa”.

Sobre las sanciones a Oyarzo y Medina, y a las que también se suma Gaspar Rivas, señaló que aún no están resueltas.

De hecho, según pudo confirmar La Tercera, están en estado de propuesta y se podrían resolver el próximo lunes, en la continuación de la reunión del comité.

El legislador también reveló que su expulsión responde a una “petición del diputado Roberto Arroyo”, que habría realizado “el 7 de noviembre”.

“Hizo una solicitud de expulsión hacia mi persona, tema que nunca me fue notificado, esto lo acabo de saber”, comentó al respecto.

“Es un hecho lamentable”, aseguró Pulgar, y remarcó que “pero que no me coarta seguir trabajando en esta Cámara”.

Desde la jefatura de la bancada informaron a este medio que no se referirán a la expulsión de Pulgar.