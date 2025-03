“Esperamos que colabore”: oposición reacciona a “invitación” de Fiscalía a Boric a declarar por fallida compra de casa de Allende

Distintas figuras de la oposición han reaccionado a la “invitación” que la Fiscalía hizo al Presidente Gabriel Boric para aclarar antecedentes en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

La situación es parte de las diligencias que se están desarrollando por parte de la Fiscalía coordinadas con el Segundo Piso de La Moneda, en la cual se busca la comparecencia -en calidad de testigo- del Jefe de Estado, pues, tal y como lo sindica el código que regula los procedimientos penales, a la máxima autoridad de la República no se le puede citar, “se le invita” y -además- Gabriel Boric tiene la posibilidad de agendar un domicilio en el cual desarrollar la diligencia en que tendrá que explicar cuánto sabía y qué tanto participó del fallido negocio.

Diputado Stephan Schubert (Ind.-republicanos)

“No es de extrañar que Fiscalía haya citado a declarar o invitado a declarar al Presidente Boric por el caso de la venta de la casa del expresidente Allende. Por supuesto, él como presidente es parte de esta negociación y de la materialización de ella a través de la suscripción de esa escritura pública, como en definitiva ocurrió. Por tanto, no hay novedad”.

Así, añadió: “Esperamos que el presidente concurra y que entregue la información necesaria para que se pueda esclarecer este hecho, cuáles eran las reales intenciones, qué es lo que se iba a hacer con la casa, qué es lo que se iba a hacer con los recursos y todo lo que pueda aportar para que la Fiscalía pueda hacer su trabajo. Señor Presidente, esperamos que colabore con la justicia”.

Diputado Felipe Donoso (UDI)

“El caso de la compraventa de la casa del expresidente Allende, que buscaba transferir esta casa de la propiedad de la familia Allende al Estado, ¿Para qué? Para que la siguiera administrando a través de una fundación, esta vez la familia Allende, en que además le subían el precio arbitrariamente, es sujeto de una investigación judicial”, dijo.

Y luego añadió: “Por tanto, el Presidente (Gabriel Boric) va a tener que declarar como imputado. Esto es inaceptable. El Presidente tiene que entregar todos los antecedentes al respecto, para llegar a quién o quiénes son responsables de esta situación. No podemos someter a la Presidencia de la República a este tipo de procesos. No podemos someter a Chile a este tipo de desprestigios. No podemos, por defensas corporativas de la izquierda, seguir dañando al país”.

Diputada Karen Medina (Ind.-DC, exPDG)

“Un hijo de Chile que avergüenza a su país. En eso se ha transformado el Presidente de la República. Aquí tiene que asumir la responsabilidad de haberse rodeado de gente que por desconocimiento o simplemente de mala fe no lo asesoró de la manera correcta y no lo protegió de meter las patas en esta magnitud”.

Asimismo, señaló que “aquí falta que asuma la responsabilidad la senadora Allende. Nadie puede desconocer la ley, mucho menos políticos de tanta expertise como ha sido la senadora, como fue la ministra, que ya fue sacada de su cargo de responsabilidad y era lo que correspondía. La justicia debe avanzar y aquí deben asumir responsabilidades legales si es necesario, al costo que sea, porque debemos limpiar nuestro país y debemos limpiar la política”.

Diputado Jorge Durán (RN)

“Es alarmante que documentos de tal relevancia sean revisados por personal que aún no cuenta con la acreditación profesional correspondiente. Esto pone en entredicho la seriedad y transparencia de los procedimientos administrativos en el Ministerio de Defensa”, señaló Durán.

Además, agregó: “Es imperativo garantizar que quienes tienen la responsabilidad de revisar y validar actos administrativos posean las competencias y certificaciones necesarias. Solo así podremos asegurar la probidad en la gestión pública, algo que por cierto este gobierno está muy lejos de poder sostener”.