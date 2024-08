“Esperaría más sentido de responsabilidad”: Vallejo responde a dichos de Vodanovic por liderazgo de Boric en seguridad

La ministra vocera, Camila Vallejo (PC), la mañana de este martes respondió a los dichos de la senadora Paulina Vodanovic (PS), en los que instó al Presidente Gabriel Boric a adoptar un liderazgo más robusto al frente de la crisis de seguridad, tras los ocho asesinatos ocurridos durante el fin de semana en la Región Metropolitana.

Al respecto a las declaraciones de Vodanovic que escalaron de forma transversal en diferentes partidos, Vallejo manifestó: “Yo esperaría que el oficialismo tenga más sentido responsabilidad respecto a las estrategias”.

“El gobierno no solo ha comunicado ante la prensa, sino que directamente a cada uno de los partidos respecto a cómo se ha abordado el tema de la seguridad. Pero además porque es importante recordar que aquí no hay medidas mágicas. No hay soluciones que sean milagrosas y que tengan resultados de la noche a la mañana. No porque el Presidente encabece un operativo policial el resultado va a ser distinto”, afirmó la secretaria de Estado.

En esa línea, añadió: “Pueden ser apuestas comunicacionales, golpes de efectividad en términos de comunicación, pero si queremos realmente combatir la delincuencia, enfrentar los homicidios, meter presos a los delincuentes y hacer justicia para tener barrios más seguros, hay que seguir avanzando en unidad y bien articulados en toda esta agenda”.

En conversación con 24 Horas fue consultada por la interpretación de los dichos de Vodanovic, y zanjó que es “ella la que tiene que aclarar de qué se trata su propuesta” y sostuvo que “el Presidente ha liderado toda la política de seguridad”.

Vallejo reiteró que “a veces se cae en creer que aquí hay soluciones milagrosas. No lo hemos visto solo en el oficialismo, también en la oposición. Todos los días surgen nuevas propuestas y declaraciones en la prensa, que cada cual dice tener la solución mágica que va a tener resultado de la noche a la mañana. Por eso nosotros siempre hacemos el llamado a entender que esto se tiene que trabajar con acuerdos, pero también con unidad”.

Asimismo, la ministra Vallejo comentó sobre la frase de Vodanovic, quien señaló que estaba “cansada de las reuniones”. Ante esto, expresó que las medidas de seguridad “no solo se han transmitido en reuniones”.

Y aclaró: “Es una política que está lejos de ser simples reuniones. Ha implicado recursos, más de casi 60 leyes, ha implicado operativos, coordinaciones, despliegues estratégicos de nuestras policías junto con el Ministerio Público. Vuelvo al caso, por ejemplo, de los Trinitarios o el caso de la banda Jalisco. Esto fue un trabajo operativo, no una sola reunión”.