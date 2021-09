Exalcalde Torrealba y querella en su contra: “Colaboraré con la Fiscalía para que los hechos sean esclarecidos”

El exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente por presuntamente recibir pagos en efectivo sin justificación, lo que motivó una querella en su contra por parte de ese municipio capitalino, afirmó esta tarde que colaborará con la investigación de la Fiscalía por este caso, y que dará a conocer su versión de los hechos de manera pública “en el momento oportuno”.

En su querella, la actual alcaldesa, Camila Merino, acusa que Torrealba recibió sobres con $ 5 millones mensuales en los últimos tres años. Esto, luego de que Merino presentara el 18 de agosto pasado una denuncia por presuntas irregularidades en los programas “Vita”. Dentro de las diligencias que se han hecho, se ha allanado la casa de Torrealba y también las dependencias de la municipalidad.

“En relación a los hechos que se han dado conocer públicamente quiero manifestar, como lo he dicho frente a varias consultas de los medios de comunicación, que prestaré toda la colaboración a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público para que ellos sean debidamente esclarecidos. Así se lo he comunicado a través de mi abogado a la Fiscalía que está llevando adelante esa investigación”, indicó el ex jefe comunal.

En declaraciones entregadas a La Tercera, sostuvo que “tengo plena confianza en el trabajo que está realizando el Ministerio Público y aportaré todos los antecedentes e información de que disponga para de ese modo colaborar con el éxito de las pesquisas que se están realizando”.

Torrealba finalizó señalando que “agradezco el interés de los medios de comunicación de contar con mi versión de los hechos, la que por el respeto que me merece la Fiscalía, daré a conocer públicamente en el momento oportuno”.

El exalcalde será representado por Francisco Velozo, abogado penalista que durante los últimos años ha mantenido un bajo perfil, pero que a fines de 2005 tomó notoriedad al representar junto a Gabriel Zaliasnik a Alberto Fujimori durante el proceso de extradición del exmandatario desde Chile a Perú, que se concretó en septiembre de 2007.

El caso

La denuncia de la alcaldesa Merino se presentó luego de que el 22 de julio, el director de asesoría jurídica del municipio Mauricio Irarrázaval detallara a la Fiscalía Oriente que Domingo Prieto Urrejola (75), expresidente y representante legal del Consejo Local de Deportes, Vita Salud y Vita Deportes, informó de la existencia de irregularidades relacionadas con la falsificación de su firma estampadas en documentos e instrumentos de carácter privado y públicos sobre diversas solicitudes y trámites ingresados, así como también en problemas relacionadas con la administración de aportes y subvenciones otorgadas a las instituciones que representa.

Tras eso, la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente -que tomó el caso- solicitó autorización para la entrada y registro de las casas del ex alcalde Raúl Torrealba y de Domingo Prieto. Así, personal de la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI, se apersonó en ambos domicilios y también incautó una serie de documentos y computadores a Vitasalud; Vitadeportes; Vitaemprende y el Consejo Local de Deportes de Vitacura. Todas estas eran dirigidas por Prieto.

El pasado lunes, La Tercera tuvo acceso a la constancia de autorización judicial que envió el Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, Carlos Ramírez a la magistrada Mariana Leyton Andaur 4° del Juzgado de Garantía de Santiago para los allanamientos.

En el documento, el persecutor no sólo detalló el origen del caso, sino que también develó detalles que hasta ahora eran desconocidos. Específicamente, el testimonio clave de Antonia Larraín (45), sobrina de Domingo Prieto e íntima amiga de una de las hijas del “Tronco” Torrealba, quien por 16 años se desempeñó como funcionaria de la Municipalidad de Vitacura, y desde julio de 2018 asumió la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Larraín confesó ante la Fiscalía que “apenas comenzó a ocupar el cargo, el imputado Torrealba le señaló que todos los meses ella recibiría del imputado Prieto un sobre con suma aproximada de $ 5.000.000, lo que efectivamente ocurrió hasta el mes de diciembre de 2020″.