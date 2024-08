Excanciller Urrejola asegura que el Presidente Boric “ha tenido un coraje enorme” frente a la crisis en Venezuela

La excanciller Antonia Urrejola abordó la mañana de este martes a la posición del gobierno del Presidente Gabriel Boric con respecto a la crisis que enfrenta Venezuela, a propósito de los cuestionamientos a la legitimidad de las elecciones presidenciales en ese país.

Tras la proclamación del triunfo de Nicolás Maduro, algunas naciones han reprochado el proceso electoral, acusando que se trata de un “fraude”. Bajo ese marco, Maduro solicitó expulsar al personal diplomático chileno y de otros seis países latinoamericanos de territorio venezolano.

Por su parte, el Presidente Boric ha marcado que Chile no reconocerá ni validará ese “proclamado triunfo” hasta que “no esté verificado por organismos internacionales independientes”.

Bajo ese marco, en conversación con Radio Pauta la exministra de Relaciones Exteriores, quien es cercana al Partido Socialista, señaló que el Presidente Boric “ha tenido un coraje enorme” frente a la crisis en Venezuela “desde el domingo de la semana pasada”.

“No olvidemos que fue de los primeros presidentes, yo diría que a nivel mundial, que señaló la necesidad de que el actual gobierno venezolano mostrara las actas. Eso fue el mismo domingo en la noche, antes que muchos países hubiesen dicho nada. Me parece que desde ahí en adelante ha habido una coherencia enorme de parte del Presidente y de la política exterior del gobierno”, argumentó.

Junto con ello, la exsecretaria de Estado se refirió a la visita a Chile del Jefe de Estado de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien ayer lunes llegó hasta La Moneda para tener una reunión bilateral con Boric.

Por su parte, Lula ha señalado que es necesario transparentar las actas de dicho proceso electoral. Y durante su alocución en la actividad desarrollada en el Palacio Presidencial chileno reiteró esa postura.

Consultada por si cree que hubo un acuerdo entre ambos mandatarios en cómo enfrentar la crisis en Venezuela, Urrejola respondió: “No vi ninguna relación tensa entre ambos pero sí hay un tema de matices, el Presidente Boric ha sido mucho más drástico”.

05/08/2024 DECLARACION CONJUNTA LULA DA SILVA Y GABRIEL BORIC MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“No estoy de acuerdo en un reconocimiento a González como presidente”

La extitular de RR.EE. señaló no estar de acuerdo con reconocer al opositor de Maduro, Edmundo González como presidente de Venezuela.

“Yo no estoy de acuerdo en un reconocimiento a Edmundo González como presidente, digo. Me parece que no nos corresponde reconocer otros presidentes. Creo que ese es un tema que tiene que ser parte del debate interno en Venezuela”, dijo.

“Me parece que la comunidad internacional lo que tiene que seguir haciendo es presionar para que exista una publicidad y transparencia respecto a las actas y una verificación internacional, porque como están las cosas, nadie va a creer lo que diga el Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Electoral o la Corte Suprema”, acotó.