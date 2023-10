Exministro Delgado a cuatro años del 18-O: “Hubo grupos que hacían llamados explícitos a ir a La Moneda a que cayera el Presidente”

La mañana de este miércoles, el exalcalde de Estación Central y exministro del Interior y Seguridad Pública de la segunda administración de Sebastián Piñera, Rodrigo Delgado (UDI), se refirió al estallido social que se desarrolló en Chile a partir del 18 de octubre de 2019.

En conversación con Radio Agricultura, Delgado -que asumió como secretario de Estado el 4 de noviembre de 2020-, señaló que durante el estallido social “el llamado era ir a La Moneda y sacar al Presidente”.

“La seguridad estuvo en riego, hubo grupos que hacían llamados explícitos a ir a La Moneda a que cayera el Presidente y las masas estaban en la calle desbordadas, descontroladas, muy violentas”, indicó la exautoridad.

En esa línea, planteó que “el llamado era ir a La Moneda y sacar al Presidente. Aquí hay muchos sectores que lo hicieron, tienen que hacerse responsable con la mirada y la perspectiva histórica. Pero lo que hubo fue un llamado a que el gobierno cayera. Eso está demás recalcarlo, pero así fue”, afirmó.

No obstante, el exministro destacó que dicho llamado no se concretó. “No se logró, en buena hora. No se logró también, entre otras cosas, porque se dio una salida institucional, también en buena hora”.

“Yo sé que mucha gente de distintos colores políticos que hubiesen querido, a lo mejor, que saliera el Presidente y otros hubiesen querido que salieran los militares a la calle. Yo creo que ambas posibilidades nos hubiesen llevado a un desfonde institucional y un desfonde también social, que a lo mejor ni siquiera podríamos estar hablando en este momento”, indicó.

“Validación de la violencia”

Delgado, además, se refirió a las “consecuencias” que, a su parecer, dejó el periodo de movilizaciones sociales.

“La peor consecuencia de lo que vivimos hace cuatro años atrás fue la validación de la violencia como método de la acción política”, señaló.

En esa línea, argumentó que “ese momento lo validaron sectores que hoy día están gobernando, sectores que hoy tienen presencia importante en el Parlamento y que a ellos también les costó muchísimo tiempo darse cuenta del gran error que cometieron”.

“Esa validación de la violencia por parte de la izquierda, en ese momento, creo que le costó caro no solo a ellos como sector político -y la baja aprobación que hoy tienen justamente tiene que ver con aquello-, sino que también le costó caro al país”, añadió.