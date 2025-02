“Falta muy poco”: Tohá eleva expectación ante el plazo final para definir su candidatura presidencial

Marzo es el plazo que impuso la ministra del Interior, Carolina Tohá, para dar a conocer su decisión sobre sumarse a la carrera presidencial. La opción de la secretaria de Estado es ampliamente solicitada desde el Partido por la Democracia. Sin embargo, su definición camina de la mano con la posible postulación de Michelle Bachelet, que pese que ha manifestado en múltilples oportunidades su rechazo a emprender una tercera campaña, de todas formas, personeros históricos del Partido Socialista destacan que debería ser quien lidere la posta hacia La Moneda.

Así, a un día de que termine febrero, este viernes en medio de la presentación de las obras de la ciclovía Nueva Alameda, Tohá elevó las expectativas sobre la carrera presidencial.

“Según algunos, yo renuncié ayer y pasaron no sé cuántas cosas. Mira, la verdad, hemos dicho hartas veces que estas definiciones se van a tomar en el mes de marzo. Falta poquito, así que apenas estén tomadas, todo el mundo lo va a saber”, aseveró.

La ministra también llamó a no crear rumores ni especulaciones: Ayer, como fui a Bolivia, cuando llegué prendí el teléfono y estaba lleno de mensajes con todo tipo de orientaciones. Así que no, no se ha tomado ninguna decisión, se va a tomar en marzo y falta muy poco”.

Además de las próximas elecciones, la titular de la cartera profundizó en los objetivos del Ejecutivo en los meses que quedan de gobierno.

“Hay muchas tareas importantes que tenemos en tramitación, cosas que queremos sacar en el Parlamento, por ejemplo, el proyecto de acceso a Salacuna, el sistema de inteligencia del Estado, el tema de cambio de financiamiento de la educación superior, pero hay compromisos que tienen que ver con ejecutar y poner a funcionar proyectos que ya se aprobaron. Hay dos en particular que quiero mencionar que son gigantescos: la Reforma Previsional y el Ministerio de Seguridad”, explicó.

Respecto a la reforma puntualizó que “hay que hacer una serie de tareas en esta etapa para echar a andar los nuevos mecanismos que contempla esa legislación, todos los sistemas que respaldan y también la mejoría de la información para que los ciudadanos y las ciudadanas en los próximos meses empiecen a poder ver en concreto, en su caso, en qué se va a traducir el cambio”.

Mientras que en el caso de la nueva cartera precusó que “ya están las oficinas estableciéndose, se están preparando, porque faltan pocas semanas para que tengamos ese ministerio funcionando y después hay que echar a andar todo el sistema”.