Ricardo Lagos Weber (PPD): “Bachelet está sometida a una gran presión y no podemos seguir girando a costa de los mismos liderazgos”

La última conversación del senador Ricardo Lagos Weber y la expresidenta Michelle Bachelet se dio hace unos dos meses y la recuerda así: “Hablé con ella recientemente, una conversación larga, tranquila, bien a fondo”, en la que el tema presidencial estuvo sobre la mesa. “Ella ha sido bien responsable en esto. Ha dicho: ‘Mire, no es mi inmediato interés’, ha sido muy categórica en decir que no está de candidata, esperando que nosotros resolvamos ese tema”, explica el senador, abierto partidario de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, PPD como él, se transforme en la candidata presidencial del oficialismo.

Cercano a la exmandataria -fue su vocero en el primer gobierno-, Lagos Weber advierte sobre la presión desatada en torno a Bachelet para que asuma una tercera postulación a La Moneda.

¿La expectativa de la irrupción de Bachelet ha tenido un efecto paralizador en la carrera oficialista a La Moneda?

Si la definición será tardía o no es algo que se verá cuando se cierre el proceso presidencial del oficialismo, pero creo que estas cosas no ocurren aisladas y eso es parte de la evaluación. El resultado de la decisión del oficialismo, que claramente está pendiente y está abierto, dependerá del contexto en que se tome esa definición. Si, por ejemplo, esa definición es de una primaria, que es lo más probable o tal vez lo más deseable, y va asociada a una lista única parlamentaria, creo que no va a haber sido entonces detrimental haber retardado la decisión.

¿Es una pérdida de tiempo valioso frente a una derecha con una candidata como Evelyn Matthei, que lidera las encuestas?

No si el tiempo termina siendo útil para que se dé el espacio de generar una lista unitaria al Parlamento. Yo sé que es muy difícil, pero es un objetivo a privilegiar, junto con una buena candidatura presidencial. Viendo a la derecha, además, no me siento perdiendo el tiempo. Si yo estuviera como ellos, estaría preocupado. Si definir una candidatura con una lista parlamentaria única toma más tiempo, estoy dispuesto a invertir en ese mayor tiempo, pero visto lo que ocurre en la derecha, donde hasta en el tema de traspaso de recursos Corfo al Tesoro Público hay peleas entre José Antonio Kast y Evelyn Matthei, no me angustio, porque esta es una elección presidencial completamente abierta.

Usted que trabajó con la expresidenta Michelle Bachelet, ¿le sorprenden los trascendidos sobre su interés de ser nuevamente candidata a La Moneda?

Hace alrededor de dos meses yo hablé con ella. Ella ha sido muy categórica en decir que no está de candidata, esperando que nosotros resolvamos ese tema. Creo que ella está sometida a mucha presión en esta materia. Entiendo por qué está la presión, pero creo que es una presión bien fuerte. De nuestra conversación, lo que yo vi, es que ella está esperando que sean otros los que asuman, o asumamos, y lo digo no como candidato, sino que nosotros como sector.

¿Se le está imponiendo un peso muy duro a Bachelet?

Creo que Bachelet está sometida a una gran presión y nosotros no podemos seguir girando a costa de los mismos liderazgos. Ella es muy buena para soportar las presiones, tampoco está obligada a ser candidata. Hay que asumir un poco más.

Ricardo Lagos Weber (PPD): “Bachelet está sometida a una gran presión y no podemos seguir girando a costa de los mismos liderazgos”. Foto: Andrés Pérez

¿Quiénes deben asumir más?

No sé si es adecuado exigirle a alguien que ya cumplió con creces con Chile y que además ha dicho que prefiere no ser candidata. Es como no escuchar lo que nos está diciendo. Debemos hacer ese esfuerzo, que cuesta más parece, de generar un recambio. Ahí es cuando digo que es exigirle mucho a la Presidenta, porque si ganamos, la hicimos, pero si perdemos, ¿qué? ¿La vamos a ir a buscar por cuarta vez? Ahí voy a reivindicar a mi generación, por eso es que yo planteo el apoyo a Carolina Tohá. La prioridad tiene que ser esta generación. Mira, Claudio Orrego partió de alcalde, y fue reelecto ahora como gobernador con una gran votación, y le ha ido bien. Carolina, que estuvo incluso retirada de la primera línea de política, lleva dos años y medio de ministra del Interior, gobernando en el sentido de tomar decisiones. Y algunos en el Parlamento, me incorporo en mi modesta opinión, hemos aportado en los temas económicos, tomando decisiones, hemos existido. Nosotros tenemos ese espacio. Entonces, ¿por qué ir a exigirle a la Presidenta Bachelet que asuma algo que ella ya ha manifestado que preferiría que no?

¿Le parece injusto con la expresidenta someterla a esta disyuntiva?

No diría que es injusto, pero le genera una presión muy fuerte. Y esa misma presión, también es bueno tenerlo presente, implica que cuando uno le pide a alguien que asuma este desafío tiene que entender que asumirlo requiere de ciertas condiciones.

¿Cómo así?

Tiendo a asociarlas con lo que planteé recién, es decir, quiero llegar con lista única parlamentaria, al margen de quién sea el candidato o candidata. Es fundamental conseguir una mayoría parlamentaria para dar conducción y creo que lo de la lista única es bien fundamental, incluso entendiendo que tiene costos para los partidos más pequeños, incluido el mío, porque mientras menos candidatos llevas, menos votos obtienes, y si obtienes menos votos, menos posibilidades tenemos de cumplir con las reglas de sobrevivencia.

¿Hay que privilegiar al candidato que permita una lista única?

Voy a tratar de frasearlo bien, creo que el tema de la lista única parlamentaria puede ser un elemento a considerar a la hora de definir una candidatura presidencial. Porque esto no es solamente para ganar, no es para conseguir puestos de trabajo. Es para hacer un proyecto, hacer transformaciones. Y esas mayorías se consiguen con un Parlamento sólido.

¿Bachelet está en mejores condiciones de generar esa lista única?

Ella tiene una mayor capacidad de persuasión.

¿Cree que hay posibilidades de que la expresidenta Bachelet cambie de opinión para asumir una tercera candidatura presidencial?

Al menos de lo que yo he visto, oído y conversado con ella, creo que el escenario es que ella ha dicho que no es candidata, pero, y aquí no creo estar cometiendo ningún pecado, no he visto un cierre definitivo de esa puerta.

Eso es lo que genera toda esta expectativa...

Todos sabemos los costos que tiene ser presidente y ser candidato, en un país que está infinitamente más chúcaro que antes. Implica tener, algo que ella tiene de sobra, una capacidad, un aguante y una resistencia muy grandes. El tema de la presión, ella tiene que evaluarlo en el sentido de si vale la pena el esfuerzo. La Presidenta sabe a lo que se enfrenta. Para hacer esa inversión de energía, esa inversión de vida, tiene que haber una motivación muy grande. Creo que ella sí tiene la capacidad de pedir que se despejen ciertas inquietudes. La Presidenta tiene que tomar su definición, no ha cerrado la puerta, pero siento que está en todo su derecho de pedir condiciones mínimas para una campaña unitaria y para una lista parlamentaria unitaria.

¿Por qué cree que Bachelet no ha dado ese portazo definitivo?

Tal vez por responsabilidad.

Usted no es de los que se han entusiasmado con la procesión a Caburgua, de hecho tiene otra candidata...

Es que yo entiendo que la Presidenta Bachelet ha dicho que no quiere ser candidata, que no anda buscando una tercera magistratura. Yo he sido explícito en apoyar a Carolina Tohá. Ella, además, cuenta con un tremendo respaldo del Socialismo Democrático. Me pueden contrarrestar con que en los números no marca, está perfecto, yo veo eso, pero desde el punto de vista de las voluntades políticas de mi sector, ella es la que reúne las preferencias. Mientras Carolina cuente con el apoyo de todos nosotros, y no haya cambiado nada que diga que no va a ser candidata, no veo que sea propio andar levantando la mano y generando un ruido.

Ricardo Lagos Weber (PPD): “Bachelet está sometida a una gran presión y no podemos seguir girando a costa de los mismos liderazgos”. Foto: Andrés Pérez

Con el fantasma de Bachelet, ¿es la ministra Tohá la gran damnificada? Incluso se han abierto dudas en el PS...

No sé si es la gran damnificada de todo este proceso, pero sí creo que cuando las cosas no se hacen bien, generan un problema. Cuando la comisión política del PPD envió una carta al PS diciéndole que tienen que apoyar a Carolina, creo que no fue una buena idea. Eso genera anticuerpos, no fue una decisión política muy acertada. ¿Cuál era el apremio? Noté cierta ansiedad en algunos sectores de mi partido. Yo preferiría una candidatura única del PS-PPD. Nuestras fuerzas requieren que nos sumemos hoy.

¿Bachelet ha eclipsado la candidatura de la ministra Tohá?

Cuando alguien del volumen político de la Presidenta Bachelet está marcando en las encuestas, el que esté esa puerta abierta genera una cierta ansiedad en la opinión pública y, en consecuencia, genera que no se permita soñar o imaginar otros nombres. Eso es una realidad.

La ministra Tohá no se ve bien aspectada en las encuestas, ¿cree que eso cambiará si ella sincera sus aspiraciones presidenciales?

Yo entendería que siempre hay un espacio para que eso sea así. La pregunta es con qué magnitud va a ocurrir. Y vuelvo a lo anterior, en la medida en que la Presidenta Bachelet exista en el imaginario de los chilenos como candidata a firme, va a costar generar mayor adhesión a otros espacios. Eso es una realidad. Pero no le puedo pedir a alguien que tome decisiones tan drásticas cuando ha sido tan responsable con su país y su sector político.

¿A Tohá la ve más cerca o más lejos de ser candidata?

La veo con la misma determinación de siempre.

¿La candidatura de la ministra Tohá es la que mejor representa la continuidad de este gobierno?

A nivel de gabinete, es la mejor aspectada. Es la que reúne las mejores condiciones.

Se pone el peso en Bachelet, pero ¿qué pasa si la ministra Tohá decide no ser candidata?

Si la ministra Tohá exterioriza que no tiene en sus planes ser candidata, creo que se va a generar un interesante escenario.

Ricardo Lagos Weber (PPD): “Bachelet está sometida a una gran presión y no podemos seguir girando a costa de los mismos liderazgos”. Foto: Andrés Pérez

Le preguntaba lo de si Tohá declina, porque usted ha surgido como el plan B.

No me gusta el plan B. Las voluntades y las disciplinas políticas de mi sector hace un tiempo están con Carolina. Yo incluido. En tanto mi sector tenga una cierta mayoría por un nombre, no es sano de mi parte generar un ruido adicional que no merecemos. No significa que yo rechace las cosas, significa simplemente que no estoy para generar un conflicto.

¿Y cuál es su futuro inmediato? Porque usted no puede ir a la reelección... Se ha hablado de la posibilidad de ser candidato a diputado.

No, no tengo ninguna definición en esa materia. En el partido me han planteado eso, pero no me siento apurado tampoco para esos efectos. Además que si vamos en lista única tal vez no haya espacio...