Felipe Alessandri anticipa que erradicará tomas durante su gestión como alcalde en Lo Barnechea

El recién electo alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), conversó con Desde la Redacción de La Tercera sobre una de las medidas que piensa aplicar cuando comience su liderazgo comunal.

“Ya en marzo los problemas son míos. Hay cosas que hay que corregir, que yo no lo hago entrando, ya en marzo el problema del alcalde que está en función y ya no le puede, en el fondo, entre comillas, echar la culpa a la administración anterior”, comenzó diciendo el exalcalde de Santiago.

En ese sentido, señaló: “Hay varios proyectos de vivienda social en curso, hoy día, de hecho, tengo una reunión con algunos comités de vivienda, el alcalde (Cristóbal) Lira ha hecho una buena gestión en ordenar los comités de vivienda, que nadie se salte la fila, de que ya hay cuatro terrenos de vivienda social, que se van a empezar a construir. Me lo junté con el ministro (Carlos) Montes ya, para empezar a meter el pie en el acelerador en esto”.

Sebastian Cisternas/Aton Chile

“Se dan otras situaciones que a mí por lo menos me conmueven, es que tenemos, por ejemplo, compraventas de autos de lujo, y a 100 metros lineales hay casas de cartón, entonces tú dices ‘paso mirando así, o mejor amplio la mirada, y me preocupo de que se sigan vendiendo los autos de lujo, que bien que haya gente que nos guste, pero también que esa gente viva con más dignidad y tengamos casas como las que se han hecho’”.

Dicho eso, Alessandri marcó: “Tenemos que trabajar mucho con ello, la prevención situacional de partida, hay tomas que te vamos a erradicar, no hay tomas legales”, anticipó.

“Tenemos que trabajar para erradicar las tomas y buscar con el Ministerio de Vivienda, por eso la reunión con el ministro Montes también, para ver alguna forma de colaboración”, acotó.

Al ser consultado sobre si dichas personas tendrán que salir de la comuna, Alessandri respondió: “No, tendremos que ver. Tendremos que ver alguna fórmula, pero en la toma, en el sitio legal no se pueden quedar, porque ya están empezando los calores, y hay una quebrada en el Cerro 18, y no están conectados al alcantarillado. Tú te imaginarás con los 26, 27 grados de hoy día, los olores que se generan, hemos visto temas de microtráfico en algunos sectores, de esta gente que ha llegado a las tomas, y en eso el Estado tiene que actuar, el Estado de Derecho y la municipalidad tienen que facilitar eso a la gente que ha estado esperando 5, 10, 15 años por su casa, que venga otra y le afecte todo su entorno porque se instalen ilegalmente, a mí no me parece”.