Figuras políticas plantean decretar estado de excepción en la RM tras muerte de carabinero Palma: “Cuando pasan estas cosas tenemos que usar reglas excepcionales”

Luego de la muerte del cabo primero Daniel Palma Yáñez (33), quien falleció tras recibir dos impactos balísticos en medio de una fiscalización en Avenida Matta, comuna de Santiago. El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, al ser consultado si se debiera decretar estado de excepción en la capital, respondió que “nadie puede descartar, a estas alturas, el estado de excepción, la pregunta es cómo se hace, dónde se hace”.

En conversación con Radio Cooperativa, Orrego manifestó que “hay una suerte de desborde del crimen organizado, que requiere medidas drásticas, tanto legislativas como operativas”.

El exalcalde de Peñalolén recalcó que, en distintos lugares, hay “mucha gente que vive en un estado de excepción de facto, pero que no lo ha puesto el Estado, lo han puesto los narcos”.

Por otro lado, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, fue consultado por lo mismo en diálogo con Tele13 Radio. “Yo creo que ha llegado el momento de hacerlo en Santiago. A mí personalmente no me gustan los estados de excepción, pero estamos en una situación que es limite”, respondió.

“En Santiago me parece que no era una buena idea hasta ayer, porque en general es un fracaso de la democracia que recurramos al estado de excepción, pero cuando pasan estas cosas tenemos que usar reglas excepcionales, ojalá lo más brevemente posible”, añadió y recalcó que no está de acuerdo con un toque de queda porque “sería un desastre que llegáramos a eso”.

En la madrugada del jueves, desde el oficialismo el senador Juan Luis Castro (PS) pidió -en conversación con 24 horas- “ver, evaluar, reflexionar de un Estado de Emergencia en algunas comunas de Santiago, como ahora en Santiago centro, donde el delito se ha tomado las calles, donde Carabineros ni siquiera puede hacer una fiscalización, porque corre en riesgo su propia vida”.

Palma, es el tercer carabinero fallecido en menos de un mes, luego de los decesos del cabo Álex Salazar y de la sargento Rita Olivares, quienes también fueron asesinados en procedimientos policiales.