Francisco Vidal asume como generalísimo de campaña de Helia Molina para su candidatura como gobernadora de la RM

“Se resolvió en un minuto. Me llamó mi candidata Helia Molina y me dijo ‘Pancho, ¿quieres ayudarme en la campaña?’ Al tiro le dije resuelto”.

Así de simple cuenta el exministro y militante PPD, Francisco Vidal, que se dio la solicitud para que asumiera como generalísimo de campaña de Helia Molina (PPD) para su candidatura como gobernadora de la Región Metropolitana.

Vidal -en diálogo con La Tercera- detalló que este mismo sábado, a las 16.30 tendrá una reunión en la casa de la exministra de Salud para definir los pasos a seguir. “Hay que conversar porque la primaria en pandemia es distinta a una en época normal”, dice Vidal.

El primer desafío es la primaria del 29 de noviembre en donde Molina medirá fuerzas con las otras cartas del pacto Unidad Constituyente: Claudio Orrego (DC) y Álvaro Erazo (PS).

"Se vota el 29 de noviembre, esto va a estar muy circunscrito al mundo militante y la periferia y algo de ciudadanía. Pero la pandemia te va a restringir el universo de votantes claramente. Hay 52 comunas en la RM, yo me las conozco de memoria, entonces le puedo servir a la Helia Molina”, asegura el exvocero.

Sobre el rol en específico que jugará como generalísimo, explica que no actuará solo. "Hay un equipo, yo no soy llanero solitaria, hay un equipo bien grande. Pero todos me reconocen que conozco mucho la Metropolitana, la he recorrido completo. Entonces, sé dónde están las fortalezas, las debilidades y quiero ayudar”.

Consultado sobre si este nuevo rol en la campaña de Helia Molina le podría servir para proyectarse en el futuro en una eventual candidatura hacia La Moneda, Vidal dice que "sí, pero la prioridad es ayudar a la Helia a ganar la primaria. Yo he recorrido el país varias veces, la RM como diez veces. Claro, porque en una de esas me presento a las primarias del PPD para la candidatura presidencial. Pero la tarea principal es que Helia gane la primaria, a eso me dedicaré 100%”.

Acuerdo político o nuevas primarias

Vidal, sin embargo, dice que cuando se defina la primaria de Unidad Constituyente -y gane Helia Molina, según él-, se debiera buscar un acuerdo político o realizar una nueva primaria con la carta que lleve el Frente Amplio. Asegura que si la centroizquierda va dividida, perderán ante la derecha.

“Lo que sí hay que hacer, y esto es más allá de la campaña es lo siguiente: cuando gane la Helia la primaria de Unidad Constituyente y gane, creo yo, (Sebastián) Depolo, la primaria del Frente Amplio, hay que buscar un acuerdo político o hacer otra primaria convencional, porque a la derecha no le ganamos en Santiago si vamos divididos con dos candidaturas”.

Argumento que lo ejemplifica con que "en la última elección de diputados en la RM, la derecha sacó el 40,35% de los votos. Nosotros en la oposición sacamos: el Frente Amplio el 22%, Convergencia Progresista el 22%, la DC el 7% y otras fuerzas dispersas otro 7%. O sea, la derecha con un candidato logra el 40%, nosotros con más de un candidato somos mayoría, pero si nos gana la estupidez y vamos divididos, perdemos”