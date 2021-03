Chahin y Rincón entregan respaldo a concejal DC que acusa “narcopolítica”, en San Ramón: “Este gobierno lamenta el narcotráfico, pero ha renunciado a enfrentarlo”

El martes 16 de marzo, el concejal DC y candidato a la alcaldía de San Ramón, Gustavo Toro, presentó una denuncia ante la Fiscalía Sur. Esta se sumó a la presentada en noviembre de 2020 por amenazas de muerte que, según acusa, fueron efectuadas por funcionarios de la municipalidad de la comuna, del Departamento de Educación, y colaboradores de Miguel Ángel Aguilera, edil de San Ramón.

Esta denuncia es por una encerrona en la que personas en un automóvil blanco y uno gris -sin detener el motor- dispararon cinco tiros la aire “en señal de amedrentamiento”, relató Gustavo Toro en una investigación de LT Domingo sobre las maniobras de influencia política del alcalde Aguilera.

El concejal acusa que el ex PS, cuestionado desde 2017 por presuntos vínculos con el narcotráfico, “dirige a un grupo de delincuentes que funciona dentro del municipio”, según dijo ante la prensa este martes en compañía de la precandidata DC a la presidencia, Ximena Rincón, y el timonel del partido, Fuad Chahin.

“Los hechos ocurridos desde que se destapó la figura de la narcopolítica en San Ramón y el sur de la Región Metropolitana, es muy preocupante. He sido uno de los que ha peleado fuertemente contra la narcopolítica, y veo en riesgo mi vida y la de mi familia. He sido amenazado, me han hecho encerronas, han atacado mi vehículo, disparos al aire, persecución, filmación y amedrentamiento por redes sociales con perfiles falsos. La narcopolitica está entrando fuertemente. Están en peligro todos los que luchamos por la democracia, los que creemos en un país con instituciones”, dijo Toro en la instancia.

El candidato a la alcaldía acusó a Aguilera de asistir al concejo municipal, en circunstancias que según Toro, no le correspondía, y afirmó ser testigo y tener pruebas de que hay “delincuentes contratados por el municipio”. Antecedentes que habría entregado al Ministerio Público.

“Estamos sufriendo por estos narcotraficantes que están tomando el poder en la política. Es triste pensar que este puede ser el inicio del fin de una democracia que ha costado tanto mantener. Hacemos un llamado a todos los órganos del estado. No vamos a parar, vamos a seguir adelante. Porque la única forma de combatir el narcotráfico es con personas dispuestas a crear políticas públicas para frenar esto”, añadió Toro.

El plan de la DC contra la “narcopolítica”

El presidente de la DC, Fuad Chahin, así como la candidata presidencial del partido, Ximena Rincón y el postulante a la gobernación de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, expresaron su apoyo a Gustavo Toro y plantearon la lucha contra el narcotráfico como uno de sus ejes como partido.

“Tenemos que abordar los barrios de forma integral. Con fomento al deporte, a la cultura (...) junto con las sanciones correspondientes. Si abandonamos los barrios, estos son tomados por la narcodelincuencia, y no lo podemos permitir. La mirada de la seguridad debe ser integral, donde los vecinos se sientan parte. La narcopolítica es algo que nuestro país no se merece”, sentenció Ximena Rincón.

“Gustavo Toro nos dijo que si algo le pasaba, que nos preocupáramos de su familia”, dijo Fuad Chahin, quien recordó que hace dos años hicieron entrega de un listado de propuestas en este ítem a La Moneda.

“Es importante la creación de una agencia pública que coordine al Ministerio público, policías, Aduana e Impuestos Internos, que siga la ruta de las armas y la ruta del dinero para llegar a los capos del narcotráfico”, dijo el timonel del partido. “Tenemos que tener una agencia del estado para enfrentar esta amenaza. Este gobierno lamenta el narcotráfico pero ha renunciado a enfrentarlo. No estamos disponibles para aceptar que el narcotráfico siga corrompiendo nuestras instituciones”.

Según detalló Chahin, como DC, todos sus candidatos adscriben al compromiso de " lucha frontal contra el narcotráfico”, y propone que, tal como las empresas se deben hacer responsables por crímenes bajo su alero, los partidos políticos también deberán hacerlo.

“Vamos a proponer que los partidos tengan la obligación de modelos de prevención para que el narcotráfico no los cuarten. Que arriesguen multas y sanciones, como la disolución del mismo. Ya tenemos narcomunicipios, no queremos narcopartidos ni narcoestado”, concluyó.