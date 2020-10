Gabriel Zaliasnik, tras rechazo de acusación constitucional contra Mañalich: “Espero que la fiscalía haya escuchado con atención”

“Satisfacción”. Esa fue la sensación con la que se quedó el penalista Gabriel Zaliaznik tras el triunfo que tanto él como su representado, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, se anotaron esta tarde en la Cámara de Diputados. Minutos después de que la sala de la corporación desechara la admisibilidad de la acusación constitucional que impulsó la oposición -por 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones-, el jurista reiteró que “no hubo ocultamiento de datos” y que “esto empieza a despejar las dudas que algunos han querido instalar”.

En su contestación ante la sala fue bastante duro respecto de la investigación que lleva la fiscalía. ¿Por qué?

Hemos sostenido y nos preocupa que se ha hecho uso, a veces puede ser que inadvertido, de la fiscalía. Se los ha usado en esta disputa política finalmente, tanto para efectos de investigar los hechos como para las diligencias que se encuentran llevando adelante. Es decir, ha habido un sesgo, falta de objetividad, por parte de la fiscalía porque todo es muy indiciario de un cierto propósito de favorecer lo que era esta acusación constitucional. Ahí el diablo metió la cola. Espero que la fiscalía actúe ahora con mucha mayor objetividad y ponderación. Por de pronto, nunca han citado al ministro Mañalich a declarar.

¿Él está dispuesto a entregar cierto tipo de información que no sea tan genérica como la que se ha solicitado al Minsal?

Nosotros vamos a entregar toda la información y aclarar todas las dudas que pueda tener la fiscalía, en la medida de las posibilidades del ministro Mañalich. Aquí no hay nada que ocultar. Aquí se ha construido este mito comunicacional de que habría algo que ocultar por el hecho de que ejerció un derecho por parte del ministro Enrique Paris. Por lo mismo, la pregunta del millón y el test de acidez es a la fiscalía. ¿Por qué antes de pedir incautación y medidas que eran graves, no pidió en su momento derechamente la declaración del ministro Mañalich? Eso habría aclarado muchas de las dudas y probablemente despejaría inquietudes. Así la fiscalía se dedicaría a temas de otra relevancia y a no ser parte de esta campaña del PC, del alcalde (Daniel) Jadue y acá de la diputada (Claudia) Mix.

¿Qué lectura hace del rechazo de la acusación?

Estamos conformes. Quiere decir que de alguna manera se reconoce los fundamentos que teníamos para sostener que acá no hay ocultamiento de datos. Esto empieza a despejar las dudas que algunos han querido instalar.

¿Es un precedente para la arista penal del caso?

Ojalá. Espero que la fiscalía haya escuchado con atención.

Respecto de la decisión que debe tomar la Corte Suprema, ¿qué espera?

Que se apegue a derecho. Quien ejerce un derecho a nadie ofende y el ministro Paris ejerció un derecho y la Corte Suprema tiene que pronunciarse.